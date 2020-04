Anche Tommaso Paradiso protagonista di Musica che unisce su Rai1: quel particolare in casa non passa inosservato sui social e scoppia l'ironia

Grande serata ieri sera su Rai 1: tantissimi artisti italiani hanno offerto degli originali live ognuno dalla propria abitazione per tenere compagnia al pubblico, costretto a casa. Musica che unisce il titolo del programma finalizzato anche a una raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile, al quale ha partecipato anche Tommaso Paradiso. E proprio nella casa dell’ex voce dei The Giornalisti, i telespettatori notano uno strano particolare, commentando con ironia su Twitter. E lui risponde agli utenti con una storia su Instagram.

Musica che unisce, il dettaglio nella casa di Tommaso Paradiso non sfugge ai fan

Un concerto intimo ed emozionante che ha fatto sentire tutti un po’ più uniti nonostante le distanze e l’isolamento imposti per le misure di contenimento del coronavirus. Tanti cantanti, ma anche attori e gente comune, sono stati i protagonisti del delicato ma forte show che Rai 1 ha proposto in prima serata senza alcuna interruzione pubblicitaria.

Tra gli artisti che si sono esibiti a Musica che unisce anche Tommaso Paradiso che ha cantato dal salotto di casa, suonando chitarra e pianoforte.

Nel video andato in onda, però, molti telespettatori hanno notato un particolare che riguarda l’abitazione del cantante: una delle tapparelle è rotta.

La risposta ironica del cantante

Mentre andava in onda Musica che unisce, in tanti hanno commentato su Twitter e più di qualcuno si è accorto di quella tapparella storta in casa di Tommaso Paradiso.

Sui social si è scatenata l’ironia anche per l’inedito look del cantante, tant’è che lui stesso ha voluto replicare, con tono scherzoso, con un video pubblicato poco dopo nelle IG Stories.

Mostrando la finestra finita nel mirino degli utenti ha confermato:

“Sì, abbiamo la serranda rotta, ma non possiamo far venire il tecnico per aggiustarla. Grazie per la segnalazione, ma ce n’eravamo accorti. Vi vogliamo bene”.

Insomma, un simpatico siparietto che ha reso ancora più leggera una serata in cui per qualche ora hanno dominato la spensieratezza e quel senso di unione che gli italiano non hanno mai perso.