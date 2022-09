Morte Regina Elisabetta, il momento sorprendente in cielo: “galleggiava” in cielo

La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto il mondo intero e proprio dopo aver saputo la notizia è avvenuto qualcosa di incredibile

È morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta che per settant’anni ha guidato il suo regno con rispetto e fiducia nei sudditi e nel Paese intero. A partire dal 2022, l’8 settembre sarà un giorno triste per il Regno Unito e il mondo in generale. La sovrana è stata per tutti un’icona di stile, eleganza e classe, professionale in ogni ambito.

Morte Regina Elisabetta, l’episodio incredibile dopo la notizia

Da qualche mese la Regina Elisabetta si era ritirata nelle sue stanze presso il castello reale in Scozia, dove è stata constata poi la sua morte. Da giorni, le sue condizioni erano critiche tanto che qualche ora prima della tragica notizia, era stato pubblicato un comunicato che annunciava tale situazione.

Ciò che più stupisce, però, è il fatto che dopo aver appreso della scomparsa, molte persone si sono avviate verso Buckingham Palace ed è proprio lì che è avvenuto qualcosa di incredibile.

È apparso un doppio arcobaleno insieme a un altro al Castello di Windsor. Gli inglesi e i più fedeli alla regina non hanno potuto fare a meno di affermare:

“Ci ha mandato un segno”

Non solo, dopo qualche minuto è apparsa anche una nuvola che qualcuno ha paragonato al volto della regina. Infatti, sui social si legge che sembra essere l’immagine della sovrana che galleggia in cielo. La foto ha fatto il giro del web e sono tanti coloro che non hanno perso occasione di lasciare qualche commento come:

“Tutto quello che so è che questa signora ha dedicato la sua vita a noi con il massimo rispetto. R.I.P Queen Elizabeth II“

Che sia frutto d’immaginazione o realtà non c’è dato saperlo, ma una cosa è certa: la Regina Elisabetta ha lasciato il segno in ognuno di noi diventando un simbolo che nessuno potrà mai dimenticare.

