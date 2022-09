Morte Regina Elisabetta, i figli di Harry e Meghan lo diventeranno per la prima volta: cosa accadrà con i titoli reali

Cosa accadrà nei titoli reali dei figli di Harry e Meghan Markle dopo la morte della Regina Elisabetta II? Quale titolo erediteranno?

Con la morte della Regina Elisabetta II, nella successione al trono della sovrana vedremo una serie di movimenti dei titoli reali, a partire da quello di suo figlio Carlo che, da Principe di Galles, diventerà Re d’Inghilterra con il nome di Carlo III: ma cosa succederà invece ad Harry e Meghan Markle e ai loro figli Archie e Lilibet?

Morte Regina Elisabetta: cosa diventano ora i figli di Harry e Meghan?

Andiamo con ordine. Con la morte della Regina Elisabetta, i figli di Harry e Meghan dovrebbero prendere il grado di Principe e Principessa. Secondo un’antica regola del 1917, emanata dal nonno di Elisabetta II Giorgio V, i figli dei figli del sovrano regnante diventano automaticamente Altezze Reali.

Quindi, con Carlo divenuto Re il principe William ha ereditato il titolo di Duca di Cornovaglia, mentre potrebbe non diventare automaticamente Principe di Galles a meno che il padre non decida di cedergli il titolo, rendendo automaticamente Kate Middleton Principessa di Galles. Un titolo che fu di Diana e che Camilla non ha mai utilizzato perché associato alla prima moglie di Carlo.

I Sussex e i titoli di altezze reali: nuovo scompiglio nella royal family britannica?

Tornando invece ai Sussex, possiamo affermare che anche se hanno smesso di utilizzare il titolo di Altezze Reali, queste si conserveranno nei loro figli. Soprattutto perché Meghan Markle ha più volte fatto capire che la scelta sarà presa con una certa attenzione per non privarli di ciò che spetta loro di diritto.

Ad ogni modo, la morte della Regina Elisabetta II rischia di portare un certo scompiglio in una famiglia sempre stata decisamente movimentata: cosa accadrà adesso? Dopo i funerali della Sovrana cominceranno le lotte per i titoli di successione?

