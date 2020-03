Morte della Principessa Diana, solo nel 2082 potremmo sapere cosa è accaduto davvero

Sulla morte di Lady Diana c’è un rapporto di oltre 6mila pagine, ma per scoprire cosa le è accaduto davvero dovremo aspettare il 2082! Ecco il perché…

La morte di Lady Diana, arrivata tragicamente il 31 agosto 1997 insieme al compagno Dodi Al Fayed, dopo quasi 23 anni continua ad essere un mistero, ma ora si scopre che per poter sapere ciò che accaduto davvero dovremo aspettare il 2082. Ma qual è il motivo di questa assurda attesa?

LEGGI ANCHE: — Lady Diana, Harry e Meghan hanno sfruttato la sua morte per guadagnare milioni

Sulla morte di Diana c’è un rapporto di oltre 6mila pagine

Andiamo con ordine. Come tutti ricordiamo bene, Diana morì a Parigi e quindi ad indagare sull’incidente che le costò la vita furono le autorità francesi, che sulla vicenda hanno stilato un rapporto di circa 6mila pagine.

Un lunghissimo travaglio, ovviamente, che ha portato via circa dieci anni di lavoro alla polizia d’Oltralpe, che lo ha terminato solo nel 2007. Da allora si sono rincorse una serie di illazioni su cosa ci fosse davvero scritto e qualcuno ha anche diffuso delle notizie a riguardo, sebbene mai confermate e spesso bollate come semplici teorie complottistiche.

Quel che è certo, è che in quel rapporto è scritto a chiare lettere cosa è accaduto davvero a Lady Diana. O almeno quello che hanno scoperto gli inquirenti.

Per sapere cosa è accaduto davvero a Lady Diana dovremo aspettare il 2082

Tutto semplice, quindi. Basterebbe consultarlo per risolvere ogni mistero, penserete voi. E invece no, perché per la legge francese devono passare ben 75 anni prima di poter rendere il fascicolo liberamente consultabile al pubblico. Tempi decisamente standard per la burocrazia francese.

Un periodo lunghissimo che, quindi, terrà il rapporto segreto ancora a lungo. Almeno fino al 2082. Solo allora, infatti, potremo finalmente scoprire cosa è accaduto davvero la notte della tragica morte di Diana. Voi ce l’avete la pazienza di aspettare?

Ma, soprattutto, è una strategia per nasconderci qualcosa? Oppure sono solo i normali biblici tempi della burocrazia?

Photo Credits: Kikapress