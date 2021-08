Monica Setta, retroscena su Tiberio Timperi: ‘i rapporti personali non sono mai sbocciati, ma…’

È stata svelata in anteprima una parte del contenuto del libro di Monica Setta, dove parla anche del rapporto con Tiberio Timperi

TvBlog ha svelato in anteprima una parte del contenuto del libro di Monica Setta.

Si chiama “Volevo fare la giornalista” e verrà pubblicato tra qualche mese. Si apprende che nel libro la conduttrice di Unomattina in famiglia parla anche di Tiberio Timperi: i due prima del programma, si conoscevano solo di vista.

“Tiberio era sostenuto da Guardì ma una tosta come Teresa De Santis si era presa l’ultima parola. Prima di decidere mi chiese cosa ne pensassi e io caldeggiai la sua presenza” Avrebbe raccontato Monica nel suo libro.

“Ero sicura che che insieme avremmo formato una splendida coppia tv. È andata proprio così! I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti non sono mai sbocciati, anzi sono stati difficili, non me ne sono mai pentita” Continua così il racconto di Monica Setta, riportato da Blogo.