‘Superlativa’, Miriam Leone senza veli incanta tutti: la foto al naturale solo con l’orologio

Miriam Leone fa incetta di complimenti su Instagram per una foto in cui appare con indosso soo un orologio: i fan vanno in estasi

Per conquistare l’esigente popolo dei social, spesso, basta mostrarsi al naturale. Un primo piano del viso acqua e sapone, uno sguardo sensuale e i fan impazziscono. Come capita a Miriam Leone che questa volta, però, ha stupito tutti mostrandosi senza veli, pur non facendo vedere niente. Gli utenti di Instagram sono andati in visibilio, riempiendola di complimenti.

Miriam Leone senza veli su Instagram conquista i fan

Anche l’attrice siciliana sta godendosi per vacanze estive, rigorosamente in Italia. Miriam Leone sta condividendo molti momenti del suo meritato riposo, per il quale ha scelto anche la sua terra. L’ex Miss Italia si è immortalata in costume da bagno e ha mostrato gli angoli di paradiso dove ha deciso di rilassarsi tra un tuffo e l’altro.

Ma poi ha deciso di stupire tutti e ha condiviso uno scatto piuttosto audace, scelto per pubblicizzare un noto brand i orologi. Ed eccola, sensualissima, in prima piano bucare la pagina Instagram con quello sguardo ammaliante.

Anche Laura Chiatti apprezza la sua bellezza

Dallo scatto, sembra che la bella 35enne di Catania non indossi niente se non quel prezioso accessorio sponsorizzato. Tra i capelli, un fiorellino bianco. “Estate addosso” scrive semplicemente nella caption.

La foto di Miriam Leone ha raccolto molti consensi e non sono mancati gli apprezzamenti dei suoi numerosi fan. “Non esistono parole per descrivere tale bellezza”, “Dio esiste”, “Sei straordinariamente e semplicemente bella” si legge tra i commenti.

Anche la sua inseparabile amica e collega, Laura Chiatti, non manca di elogiarla: “Sei superlativa” le scrive. Proprio poche settimane le due attrici erano apparse insieme sulla pagina Instagram di Miriam. L’ex reginetta di bellezza aveva scelto una vecchia foto per augurarle buon compleanno.