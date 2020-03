Un breve video pubblicato sui social spiega agli italiani come lavare in sicurezza frutta e verdura: ma gli utenti non ci stanno e bacchettano lo chef...

Il Covid19 ha radicalmente cambiato le abitudini di molti italiani: non solo perchè ora si sta sempre a casa, ma anche perchè le norme igieniche vengono rispettate quasi maniacalmente, nel timore di portare in casa il “nemico” magari in un sacchetto della spesa.

La preoccupazione maggiore riguarda ovviamente gli alimenti da consumare crudi, come la frutta e la verdura: per questo il Ministero della Salute ha voluto pubblicare sui social un breve video nel quale si spiega come lavarla per evitare problemi di contaminazione.

💧🥬🍎Come si preparano frutta e verdura per la conservazione? 1⃣Lava

2⃣Asciuga

3⃣Riponi nel vano pulito del frigorifero Guarda i consigli di @ChefCirciello realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute e @federcuochi ⤵https://t.co/jWkSYSJWr1#covid19italia pic.twitter.com/crKZEfvGhM — Ministero Salute (@MinisteroSalute) March 25, 2020

Ministero della salute l’errore nel video: ci avete fatto caso?

Il video è stato realizzato con la collaborazione dello chef Alessandro Circiello e mostra alcune semplici manovre da effettuare: buttare via la busta della spesa, mettere la verdura a bagno, sciacquarla, asciugarla e riporla in frigo. Gli utenti però non hanno potuto fare a meno di notare alcuni errori nell’esecuzione.

Ed invece no, appena ha toccato il sacchetto non ha lavato le mani ed ha toccato la frutta, così facendo se il sacchetto era contaminato ha ricontaminato la frutta e il vassoio. — Serie A Tipster (@armigno) March 25, 2020

Lo chef in effetti ha buttato via il sacchetto, ma non si è poi lavato le mani: critiche anche sul lavaggio della frutta e della verdura, che dal video sembra limitato ad un semplice ammollo in acqua.

ma… in realtà mi sembra un modo un po' approssimativo di lavare frutta e verdura… io per mantenere l'igiene profonda di alimenti e frigorifero, prima li lascio a bagno con un po' di amuchina; la pulizia non si ottiene sicuramente passando gli alimenti sotto l'acqua corrente!! — Tatina (@Tatina131013) March 25, 2020

Infine, un utente fa anche notare che lavare frutta e verdura e poi riporla in frigo significa farla rovinare subito: la soluzione potrebbe essere quella di riporla in frigo in un sacchetto nuovo e di lavarla poi prima dell’utilizzo.

Ministero della salute, le indicazioni via social

Già in un post precedente dal Ministero della Salute si era cercato di rispondere alle domande più frequenti dei cittadini: il virus sopravvive sugli alimenti crudi? E sotto la suola delle scarpe o sotto le zampe degli animali domestici?

#Covid2019 👞 dalla suola delle scarpe alle zampe degli animali 🐾 , le risposte dell’@istsupsan ai quesiti dei cittadini sulle modalità di contagio ⤵️https://t.co/LMJ6CsyLsw#COVID19italia pic.twitter.com/6hjiruwVnW — Ministero Salute (@MinisteroSalute) March 25, 2020

Al momento ancora non si moltissimo del Covid19: sappiamo che è molto labile e si lava via facilmente e che quindi il sistema migliore per batterlo è lavarsi spesso le mani. Gli alimenti crudi, se manipolati nel modo giusto, non sono a rischio: a patto che chi li prepara indossi guanti e mascherina.

Viene raccomandato di lasciare le scarpe all’ingresso di casa (ma è buona norma anche se non c’è una pandemia in corso) e di lavare le zampe agli animali con acqua e sapone, avendo anche cura che non le mettano su letti o divani.