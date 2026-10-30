Intervista al cantautore tarantino dopo l’uscita del suo nuovo album ‘U Signuri u na manda bona’ per l’etichetta Suoni dall’Italia: un artista e uomo di spessore che abbiamo voluto rivedere molti anni dopo il suo graffiante esordio sulla scena musicale italiana

Di Mimmo Cavallo ricordiamo tutti il suo promettente esordio con ‘Siamo meridionali’: un album spesso citato dalla critica, poiché inaugurò un modo nuovo e vitale di parlare della questione meridionale. La particolarità della sua musica e dei suoi testi è una miscela di rock ironico e ‘graffiante’, unito a ‘ballate’ che lo hanno reso uno dei cantautori più originali della musica italiana. Tuttavia, non si può parlare di Mimmo Cavallo prescindendo dalla sua terra: il Salento, terra di ‘Primitivo’ e di ‘Taranta’. La sua musica è palesemente figlia delle danze frenetiche risalenti al Medioevo, ma le cui radici sono ben più remote, influenzate e mixate dalle sue esperienze successive. Nei suoi ritmi è presente una sorta di spirito magico e rituale, che ci riporta a una coreutica pagana, primitiva, con grande uso dei tempi dispari, innumerevoli ‘squadrature’ e l’uso del dialetto. Aver vissuto l’adolescenza a contatto con la cultura contadina ha condotto questo artista verso un attento e appassionato itinerario di ricerca delle sue radici, non solo dell’animo ‘taranto-salentino’, ma di tutto il sud. In seguito, ha pubblicato altri singoli, tra i quali ricordiamo ‘Uh, mammà’ e ‘Stancami stancami musica’. Oppure, il brano che Mimmo Cavallo scrisse con Enzo Biagi, ‘Ma che storia è questa’, sigla della trasmissione televisiva ‘La Storia d’Italia a fumetti’. Inoltre, egli è autore di molte altre canzoni, portate al successo da Mia Martini, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Syria e Al Bano. Nel 1989 uscì ‘Non voglio essere uno spirito’ e, nel 1992, l’autobiografico ‘L’incantautore’. Da ricordare anche, nel 2011, Quando saremo fratelli uniti’ e, nel 2014, ‘Dalla parte delle bestie’. Importante la sua collaborazione con Zucchero Sugar Fornaciari, con il quale ha scritto i brani ‘Vedo Nero’ e ‘Non illudermi così’, di cui Cavallo ha riadattato il testo in italiano di ‘Don’t make promises’ di Tim Ardin, canzone folk del 1966. Nel 2022 sono usciti ‘U vurpe’ e il singolo ‘Oh Mimì’, dedicato a Mia Martini, seguiti, nel 2023, da ‘La libertà’ e, nel 2024, da ‘L’estate che torna’. A luglio 2026, dopo aver riunito i singoli più recenti e altri inediti, è arrivato l’album ‘U Signuri u na manda bona’, per l’etichetta Suoni dall’Italia. Insomma, Mimmo Cavallo è un cantautore di spessore, che abbiamo voluto rivedere molti anni dopo il suo divertente esordio sulla scena musicale italiana.





Mimmo Cavallo, la ‘questione meridionale’ ti è sempre stata nel cuore: cosa hai pensato in questi giorni, quando hai visto gli autotrasportatori del sud in rivolta contro il ‘caro- carburante’?

“Ho pensato che la Storia continua a ripetersi. Soprattutto, in merito al ‘silenzio-censura’ dei media. Lo avevo già scritto anni fa in un brano che si chiamava ‘Giù le mani’: il sud fa notizia solo quando è terremoto, malasanità, mafia, ambiente devastato. Un’odissea di asfalto, quella dei manifestanti, per giorni completamente ignorata, ma spontanea, senza alcun diktat venuto dall’alto, quasi che i ‘giornaloni’ avessero anticipato quell’ordine. E’ un fenomeno che ha un nome: servilismo. La ‘questione meridionale’ è eterna come la ‘Salerno-Reggio Calabria’, anche detta, al tempo, la ‘mulopedonale’. A tal proposito, tra le altre problematiche, voglio citare, solo come un esempio fra i tanti, un recente accordo con la Cina per la tutela di 100 prodotti ‘nostrani’: ben 26 sono italiani, ma uno solo del sud. Agli agricoltori meridionali si sono aggiunti gli studenti, che stanno manifestando in diversi Stati europei e anche negli Usa. E’ l’ira dei mansueti? Sarà la solita protesta destinata a esaurirsi o c’è qualcosa di nuovo sotto il sole? Staremo a vedere…”.

Dopo 3 decenni di ‘questione settentrionale’, non sarebbe il caso di tornare a parlare del Mezzogiorno?

“Sarebbe certamente il caso, ma c’è, purtroppo, una volontà contraria. E questo è un guaio per l’Italia tutta, che di un sud competitivo ed efficiente avrebbe bisogno. La cecità e l’ingordigia costringe alcuni a credere che il sud debba continuare a subire la sua condizione ‘coloniale’: un vecchio ‘tarlo’ che lascia sempre il vuoto dietro di sé. Domanda: che il sud faccia paura a qualcuno? Io credo proprio di sì”.

Com’è nata la tua passione per la musica?

“A Torino, mio fratello maggiore insieme a un suo amico, intorno agli anni ‘60 del secolo scorso, formarono un gruppo musicale: ‘Geronimo e i suoi Apaches’. C’era, però, un problema: gli Apaches erano solo in due. Così mi coinvolsero e presi le mie prime lezioni di chitarra. Il repertorio si ispirava molto agli ‘Shadows’. Torino, il capoluogo dove ero emigrato con la famiglia, era diventata la mia nuova città e, quando a 21 anni dovetti lasciarla, ne ho sofferto molto. Ma, ormai, il mito di Roma e della Rca si era affacciato”.



Quando hai capito che stava iniziando una carriera professionale?

“Dopo la prima esperienza torinese con il gruppo ‘Geronimo e i suoi Apaches’ e le nostre esibizioni al Cine-Teatro ‘Regina Margherita’, sono tornato per due anni a Lizzano, in provincia di Taranto, mio comune d’origine, per frequentare il corso degli allievi operai presso l’Arsenale della Marina militare di Taranto. Nel frattempo, continuavo a prendere lezioni di chitarra da Nivo De Leonardis, famoso jazzista tarantino e continuavo a scrivere canzoni. Era il periodo d’oro dei gruppi musicali nelle cantine. Proprio a Lizzano avevo formato la mia prima vera band: gli ‘Happening’. Pochi anni dopo, trasferitomi a Roma, ero già nella mitica Rca a proporre i miei brani. Lì conobbi Antonio Coggio, già produttore di Claudio Baglioni, che mi sottrasse alla Rca stessa e mi portò a Milano, alla Cgd. L’anno successivo, dopo aver scritto ‘Caffè nero bollente’ per Fiorella Mannoia (Sanremo 1980), uscì il mio primo album: ‘Siamo meridionali’. La vecchia passione per la musica, nata quasi per caso, stava diventando la mia professione”.





Vuoi parlarci dei tuoi anni romani?

“Sono arrivato a Roma intorno alla metà degli anni ‘70. Abitavo in via Collatina, tra la Prenestina e la Tiburtina. Proprio su questa arteria c’era la Rca: mito assoluto per un’intera generazione di gruppi, musicisti e cantautori. Era una specie di cittadella della cultura, luogo di incontro (mitico il Cenacolo al n. 1111 di via Nomentana): una vera fucina di talenti, poeti, registi, scrittori. Io mi recavo in Rca per far ascoltare le mie prime composizioni: Olimpio Petrossi e Lilly Greco erano i miei referenti. Ma proprio nello studio ‘B’ dell’Rca, davanti a un pubblico di studenti invitati per l’occasione, ho avuto il mio battesimo ‘live’. All’epoca, avevo un gruppo formato da una straordinaria pianista, un flautista e io stesso alla chitarra. In quel contesto ho avuto modo di conoscere e frequentare artisti come Renato Zero, Gianni Morandi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Lucio Battisti e Antonello Venditti. Fu un periodo davvero catartico e leggendario, che un giorno vorrei provare a raccontare in un libro, tante sono state le vicende, gli eventi casuali e le circostanze che, da lì ai primi anni ‘80, mi portarono a completare ‘Siamo meridionali’: il mio primo album”.



La ‘new wave’ degli anni ‘80 e ’90 non ti ha un po’ ‘oscurato’? A noi è sembrato che molte case discografiche avessero voltato lo sguardo da un’altra parte, rispetto alla nuova ‘leva’ di cantautori che stava nascendo: tu cosa ne pensi?

“Negli anni ‘80 ho avuto la fortuna di conoscere Rino Gaetano: abitavamo vicini, in provincia di Roma. E ricordo la sua sofferenza quando la Rca, diretta da Melis, distratta da altre novità, aveva smesso di puntare su di lui. Funziona così: è la regola delle ‘major’, che puntano sul ‘cavallo’ a cui tocca. Per quanto riguarda la ‘new wave’, io ritengo che la figura del cantautore sfugga a questa ‘legge’ dettata da Chronos. Ricordo che, negli anni ’90, si diceva che persino Lucio Dalla rappresentasse una musica ormai sorpassata. In realtà, io penso che ci sia un anacronismo deliberato in ogni cantautore, che rimane una galassia a sé, lontano dalle mode e dal mercato, perché per sua natura parla di esperienze universali, immuni ai logorìi dei trends”.

Quali sono stati i tuoi principali successi musicali?

“Ho cominciato a scrivere in dialetto, affascinato da Domenico Modugno. Pertanto, i miei primi brani riflettono l’universo di quel grande artista. Il primo successo è stato ‘Caffè nero bollente’, cantata da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo del 1980; poi, sempre nel 1980, il mio primo album, ‘Siamo meridionali’, ‘Uh Mammà’, del 1981 e ‘Stancami musica’, nel 1982. In seguito, ho scritto ‘Non voglio essere uno spirito’ (1988), ‘L’incantautore’ (1992), ‘Quando saremo fratelli uniti’ (2011), ‘Dalla parte delle bestie’ (2014) e, infine, quest’ultimo lavoro uscito quest’anno: ‘U signuri u na manda bona’. Tra i migliori momenti della mia carriera ricordo la collaborazione con Enzo Biagi per la sigla televisiva de ‘La Storia d’Italia a fumetti’ e i brani scritti per Mia Martini, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Gianni Morandi, Albano, Syria e il grande successo con ‘Vedo Nero’ scritto in collaborazione con Zucchero Sugar Fornaciari”.





Proprio in merito alle collaborazioni con colleghi e cantanti, quali ricordi con particolare affetto?

“Ho conosciuto più o meno gli artisti che si possono incontrare in una vita. Con alcuni è capitato di collaborare, con altri, no. Forse, è stato solo un caso fortuito: la vita va così. Tra le cooperazioni, in primis devo ricordare Fiorella Mannoia e Mia Martini. Mimì forse era il mio ‘alter ego’ o, almeno, così mi piace credere, perché c’era una totale affinità tra di noi e non solo per il lavoro. Con Fiorella, che dire? Siamo nati artisticamente insieme, praticamente una famiglia. Sono davvero felice per la sua carriera: merita il suo successo. A livello di collaborazioni, forse solo con Zucchero e Mariella Nava, mia attuale discografica in Suoni dall’Italia, c’è stato un vero contatto, un incontro e un lavoro di insieme. Peraltro, io credo che ogni artista sia una ‘monade’: l’atto creativo è personale e ha bisogno di solitudine e isolamento. In seguito, una volta trovata l’idea, si può confrontare il materiale e il prodotto della mente lavorando e arricchendo l’idea primigenia”.

Vuoi parlarci della tua vita privata?

“Tre compagne di vita e tre spledidi figli: Lisa, Francesco e Lizia. Poi sono arrivati quattro meravigliosi nipoti: Sofia, Christian, Emanuele e Giulia”.



Quali sono i tuoi prossimi progetti musicali?

“Ho in cantiere un album di canzoni ‘amene’: parodie, brani comici, divertenti (è sempre stata una mia fissa). C’è anche un ennesimo Lp di brani etnici, in collaborazione con altri artisti”.

Prendilo come un desiderio perverso: ti andrebbe di tornare a quei tuoi testi ‘graffianti’ che spiegavano sinteticamente la condizione degli italiani del sud?

“Non mi sono mai allontanato da quei testi e da quel mondo. Il sud rimane sempre il tema di fondo delle mie composizioni: lo dimostra l’uso del dialetto. Le lingue parlano, il dialetto ama. In questo mio ultimo lavoro, ‘U Signuri u na manda bona’, ricordo ‘U’ Vurpe’ (il polpo: un brano dedicato alla mia città, Taranto); ‘Papa Caìzzo’, un personaggio della tradizione popolare salentina: un rivoluzionario che si ribellò all’oppressione spagnola del 1500-1600; ‘Jesce Sole’, quasi un grido di speranza per il sud attraverso la metafora dello smarrimento di una coppia. Il titolo stesso dell’album è un grido ‘apotropaico’, nella lingua dell’anima, al cielo”.

Intervista di Vittorio Lussana