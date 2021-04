L'ultima apparizione di Milva in un videoclip sembra ora una regalo a tutti i suoi numerosi fan.

La scomparsa di Milva ha scosso colleghi e fan e ora non si contano i messaggi di affetto e i ricordi dell’artista condivisi sui social. Tra questi, spunta anche la sua ultima apparizione pubblica. È stata protagonista in un videoclip, un progetto a cui la cantante era molto legata e a cui ha voluto fortemente partecipare.

Milva, la sua ultima apparizione in un videoclip.

Fonte: Kikapress

Milva si è spenta il 23 aprile 2021 a seguito di una lunga battaglia contro la malattia. Popolare sia in Italia che all’estero (soprattutto in Germania), ha venduto oltre 80 milioni di dischi. Soprannominata La Rossa, è stata anche attrice. Sua figlia, che si chiama Martina Corgnati, è una critica d’arte e le è stata accanto fino alla fine.

Milva si era allontanata dalle scene ormai da qualche anno, e vista a posteriori ora la sua ultima apparizione sembra quasi un regalo ai suoi numerosi fan. La cantante aveva partecipato al video della canzone “Domani è primavera” dell’amico Dario Gay, uscito nell’aprile 2020, in piena pandemia.

Alla fine del videoclip, si vede Milva scrivere su un foglio “andrà tutto bene”, frase simbolo soprattutto nella fase iniziale della pandemia che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Il progetto corale e musicale di Dario Gay era nato proprio per questo, per ricordare il particolare momento storico che ha sconvolto le nostre vite. Per farlo ha coinvolto anche altri artisti tra cui Rita Pavone, Franco Simone, Manuela Villa, Aida Cooper, Roberta Bonanno, Giovanni Nuti e Andrea Mirò. Ogni cantante dalla propria casa ha contribuito alla realizzazione musicale del brano “Domani è primavera”. Anche Milva aveva deciso di mostrarsi, nonostante si fosse allontanata dalle scene ormai dal 2011.

Così come ha spiegato la stessa figlia, Milva soffriva “di una crescente limitazione che viveva con sofferenza, anche se alcune volte aveva ancora momenti di piacere e complicità con gli altri”, la stessa complicità e gioia che ha voluto dimostrare partecipando – senza cantare – al videoclip di Dario Gay.