Radio incontro donna ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività: un’emittente radiofonica oggi in grado di raggiungere i propri ascoltatori in Europa, America e Australia e che rappresenta un successo, editoriale e imprenditoriale, ormai evidente

Una festa intima, per festeggiare un importante anniversario, quella tenutasi la sera del 20 ottobre scorso al ‘Nomad.Rome’: un evento organizzato da Angelo Rifino e riservato allo staff e agli amici più ristretti, al fine di celebrare i dieci anni di attività di Rid 96.8 Fm. Con la nuova stagione, infatti, nuove voci e nuovi contenuti sono entrati nel palinsesto. E grazie a streaming e Dab+, l’emittente Radio incontro donna, dell’imprenditrice romana Michelle Marie Castiello, ha potuto ampliare il proprio pubblico dal territorio italiano fino a raggiungere gli ascoltatori di Europa, America e Australia, con Nadia Mayer tra i nuovi ‘speaker’ di Rid 96.8 in Fm. Un anniversario che ha segnato non soltanto un traguardo importante, ma anche l’inizio di una nuova fase. Dieci anni di informazione, intrattenimento e passione, celebrati con una festa che ha riunito il mondo di Rid 96.8 Fm e segnato l’inizio di una nuova fase. Per festeggiare questo importante traguardo, Radio incontro donna ha dunque scelto di guardare al futuro e di fare un ‘regalo’ ai propri ascoltatori: dieci nuovi programmi, che hanno arricchito il palinsesto, confermando la voglia di crescere, innovare e continuare a raccontare storie, attualità e protagonisti. Un anniversario che non rappresentava soltanto l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto, ma anche un punto di partenza per nuove sfide e nuove voci. Dal 7 settembre, l’emittente ha inaugurato la sua nuova programmazione, introducendo nel palinsesto dieci importanti novità, mentre prosegue il proprio sviluppo attraverso il Dab+ e lo ‘streaming’: strumenti che stanno permettendo alla radio di rafforzare la propria presenza sul territorio italiano e, allo stesso tempo, di raggiungere ascoltatori anche oltre i confini nazionali. Grazie allo streaming, infatti, Rid 96.8 Fm è, oggi, ascoltabile in tutto il mondo e i primi riscontri arrivano già da diverse aree del pianeta, con ascoltatori che seguono la radio da tutta Europa, dall’America e dall’Australia. Parallelamente, il percorso in Dab+ ha consolidato la presenza della radio nel Lazio e in Lombardia, mentre la nuova stagione segna anche l’arrivo di Rid in Campania, dove l’emittemte sarà presente in occasione di importanti eventi nazionali e internazionali. E’ in questo scenario di crescita che abbiamo voluto incontrare Michelle Marie Castiello, autentica artefice di questo successo editoriale e imprenditoriale capitolino.

Qui sopra: il brindisi per la festa dei 10 anni di Rid 96.8 Fm

Michelle Marie Castiello, abbiamo saputo che la sua emittente radiofonica, Radio incontro donna, riassunta con l’acronimo Rid 96.8 in Fm, in questi giorni ha compiuto dieci anni di vita: è stata dura arrivare fino a oggi con un’impresa del genere?

“Sì, è stato molto difficile, per diversi motivi. Innanzitutto, ho assunto la direzione quando ero ancora molto giovane e con una laurea in un ambito non direttamente legato alla comunicazione. A ciò si è aggiunta la sfida di guidare una realtà importante come Radio Incontro, in un contesto prevalentemente maschile. Non è stato semplice portare avanti un progetto tutto mio, affrontando le responsabilità professionali e, allo stesso tempo, quelle personali, essendo una ‘madre single’. Come se non bastasse, a un certo punto è arrivata pure la pandemia da Covid 19, che ha reso tutto ancora più complicato. Nonostante la sfida di intraprendere un progetto fuori dal comune, con un ‘focus’ sul mondo femminile, oggi festeggiamo dieci anni con grande gioia ed entusiasmo, consapevoli dei sacrifici fatti e del percorso che siamo riusciti a costruire. Sono fiera non solo di me stessa, ma anche del mio staff, che mi accompagna ogni giorno in questa avventura. Finalmente, sento di aver trovato le persone giuste, capaci di comprendermi, sostenermi e condividere con me la visione e i valori di Rid”.

Michelle con la figlia

Essere un editore-donna, dunque un’imprenditrice, è più difficile rispetto a un uomo? Se sì, perché?

“Sì, perché quello della radio è sempre stato un ambiente prevalentemente maschile, soprattutto nel mondo delle frequenze in Fm. Affermarsi in questo settore, da donna, è davvero una sfida. A volte, paradossalmente, anche avere un bell’aspetto può diventare un limite. Ci sono voluti anni di sacrifici, lotte e sofferenze per conquistare un pieno riconoscimento come donna imprenditrice, persino da mio padre. Ciò mi ha permesso di guadagnare anche la stima delle persone del settore, che hanno seguito il mio percorso e oggi riconoscono, rispettandomi, quanta strada abbia fatto contando solo sulle mie forze, senza spinte, né scorciatoie”.

Michelle con Nadia Mayer

Abbiamo anche notato, nella programmazione di Rid, che proprio in occasione del decennale avete deciso di proporre un palinsesto con nuovi programmi e nuove idee: c’era qualcosa da rinnovare?

“Non parlerei di un semplice rinnovamento, ma di una vera e propria rinascita. Dopo un anno, particolarmente difficile, segnato dalla perdita di mia madre, socia–fondatrice e prima sostenitrice morale di questo progetto, ho dovuto fermarmi e fare i conti con me stessa. Gestire il ‘team’, seguire il palinsesto e affrontare tutte le responsabilità che derivano dal portare avanti una radio, se le unisci agli onori e agli oneri di essere madre è davvero impegnativo. Le ore sono solo 24 e, qualcuna, la devi per forza dedicare al sonno, ma veramente poche… Per questo, nel tempo, mi sono trovata a dover prendere decisioni importanti, dimezzando il palinsesto e riorganizzando il lavoro. Quest’anno, però, anche grazie alle persone che continuano a credere in Rid e al sostegno del nostro ‘team’, abbiamo voluto dare una nuova svolta all’emittente, introducendo nuovi programmi e tante novità. E’ un nuovo inizio, affrontato con una consapevolezza diversa e con la voglia di far crescere ancora Radio Incontro Donna nel rispetto delle radici da cui è nata”.

Michelle con il padre

Può spiegarci, in maniera semplice, le innovazioni tecnologiche introdotte?

“Abbiamo acceso il Dab (la radiodiffusione digitale, ndr) nel Lazio e in Lombardia. E la prossima regione sarà la Campania. Inoltre, stiamo già approcciando l’intelligenza artificiale e continuiamo a studiare il fenomeno senza cadere nel banale, per rimanere sempre autentici e umani. Per noi è fondamentale che la voce umana resti tale e non venga snaturata”.

Quindi, da semplice radio di Roma Nord, lei ha deciso di ampliare il bacino di ascolto di Rid a tutto il mondo: perché questa scelta globale? È finita la moda dell’informazione locale?

“Noi siamo una Fm romana: ci tengo a sottolinearlo, perché non rinneghiamo nulla del nostro passato. In secondo luogo, non credo che la ‘moda’ dell’informazione locale sia finita o meno. Semplicemente, non bastava più, soprattutto in un contesto di connessioni mediatiche globali. Per quel che riguarda Rid, stiamo parlando di un qualcosa di più ampio e differenziato, in termini di linea editoriale, basato su dei ‘focus’ ben precisi: il mondo femminile, il sociale e l’inclusività. Io sono cresciuta nelle radio sportive locali, che avevano un senso soprattutto in una città come Roma. Ma Rid era un progetto globale più versatile, adattabile a tutto il mondo. Non a caso, già dieci anni fa, sceglievo un dominio ‘.com’ per il nostro sito, perché immaginavo un progetto capace di arrivare ovunque. E ora ne sono certa”.

il primo logo della radio

Alcuni programmi di Rid sono divertenti, come per esempio la trasmissione ‘Fuoriluogo’, rispetto alle radio ‘musicali’ o ‘calcistiche’ del recente passato: avete deciso di tornare ai talk parlati?

“Il Gruppo Radio Incontro ha avuto due emittenti: quella sportiva e Radio Incontro Italia, che il 17 ottobre 2016 si è evoluta in Radio Incontro Donna passando da una radio musicale a essere una ‘talk radio’. Da allora, Rid ha sempre puntato su una programmazione basata sui ‘talk’ e sulla forza delle parole. Credo profondamente nel valore dell’informazione e nella responsabilità di chi comunica. Per questo motivo, col passare degli anni, abbiamo scelto speaker e professionisti esperti del settore di cui si occupano, perché riteniamo che determinati argomenti debbano essere affrontati da chi possiede competenze, passione e talento. Un talento che, avendo ereditato la dote di ‘talent scout’ da mio padre, ho riconosciuto in tutti gli speaker che hanno fatto parte – e ancora oggi fanno parte – del nostro palinsesto. E’ questo il ‘tocco pink’ di Rid. Per quel che riguarda ‘Fuoriluogo’ con Rebecca Andrea De Lisi, è un programma nato dal suo libro e vi ringrazio di averla citata, perché mi date un ‘assist’ per parlare del ‘cuore’ di Rid: professionisti esperti, che parlano con competenza del settore di cui si occupano. Oltre ai classici spazi musicali o sportivi, abbiamo programmi che non senti altrove, proprio perché sono ‘diversamente unici’. Mi riferisco ai programmi tematici e sono tanti gli esempi che potrei citare: il settore del business, trattato da Francesca Caputo e Angelica Amodei esperta in benessere; Deborah Tognozzi, esperta in alimentazione; Stefania Santoro, con i suoi preziosi consigli di erboristeria; Andrea Cacciapuoti, che tratta di psicologia applicata ai cani. E ancora: il programma dedicato al cinema unito al cibo di Roberta Savona, Daniele Frontoni e Marco Anacleti. Oppure, l’ultima ‘new entry’ dell’anno: Nadia Mayer, protagonista di ‘Casa a prima vista’, in onda su Real Time, che si occupa del settore immobiliare”.

Michelle con il logo

Avete anche introdotto uno spazio per la ‘vela’, condotto da Virginia Imbriani, una ‘speaker-velista’ molto dinamica: perché avete deciso di occuparvi di uno sport così settoriale, per non dire elitario?

“Perché anche in quell’ambito c’era un ‘gap’ molto forte per il mondo femminile. E avere una velista donna che parlava di questo, nonché speaker storica di Rid, non poteva essere che un onore. E’ un altro classico esempio di trasmissione che rispecchia il nostro ‘claim’: essere alternativamente unici e affrontare argomenti di ‘nicchia’ insieme a temi sociali. E per i temi sociali, permettetemi, anche qui abbiamo programmi alternativamente unici: abbiamo l’avvocato Ilenia Guerrieri che, insieme a Memi Crimi, con ‘Rid risponde’, affrontiamo argomenti di carattere legale e sociale; poi c’è ‘La Roby’, che affronta il mondo dell’adolescenza e delle mamme; abbiamo il ‘Salotto Rainbow’ di Adriano Bartolucci Proietti, per i temi di inclusione e community Lgbtqia+. Infine, Tina Rossi e Lele Boccardo, rispettivamente editore e direttore di ‘Zetatielle Magazine’, con argomenti di cultura, storia della musica e approfondimenti, Dovrei citarli tutti, ma sono davvero tanti e tutti bravissimi. Scusate se mi sono dilungata, ma per me sono tutti “piezz’ e core”.

Michelle con la mamma

In dieci anni, i vostri ascoltatori sono cambiati? Perché, secondo lei? E cosa chiedono oggi rispetto al passato?

“Non direi cambiati: sono cresciuti insieme a noi e fidelizzati sempre più. La comunicazione, oggi, spazia su più canali e si è evoluta, dall’analogico al digitale, in un tempo brevissimo: per questo motivo ci siamo adattati e abbiamo abbracciato nuove tecnologie e nuovi strumenti. Quindi, il bacino di utenti è aumentato grazie all’accensione del Dab nel Lazio e in Lombardia, grazie alla rivista ‘Donne di oggi – business&life’, l’applicazione e, ovviamente, con l’aiuto dei social. Qui, aprirei una piccola parentesi: i ‘social’ erano un mondo che, in realtà, non mi apparteneva e che ho dovuto imparare a conoscere. Partendo dall’apertura del profilo della ‘Pink Editor’, che poi sono io, Michelle Marie Castiello, ho cominciato a produrre contenuti e da lì è partito tutto. Sorrido perchè, a volte, mi chiamano solo ‘Pink Editor’ e non sanno neanche il mio nome (ride, ndr). Abbiamo lavorato tanto, per la nostra social web reputation. E abbiamo l’orgoglio di poter affermare che i nostri ‘followers’ sono genuini, veri. Più che ai grandi numeri, puntiamo sulla qualità: ogni giorno produciamo contenuti di interesse e siamo molto seguiti. E poi ci sono le interviste, che realizziamo durante i nostri programmi, che si possono riascoltare sul nostro canale Spotify: ‘Il meglio di Rid’. In ‘radio visione’ ancora non ci siamo, ma, forse, cambierò idea… Chissà perché, chi ascolta Rid non ascolta altre radio, in quanto siamo completamente diversi dalla massa per scelta”.

Da sinistra: Rebecca De Lisi, Michelle Marie Castiello e Virginia Imbriani

Dato l’enorme volume di lavoro che si è messa sulle spalle, riesce ad avere una vita privata?

“Con il tempo, ho imparato a gestire anche la vita privata: trovare del tempo da dedicare a mia figlia vale più di ogni altra cosa”.

Si aspettava di arrivare a dieci anni con un’impresa del genere? E nei prossimi dieci dove vuole arrivare?

“Sinceramente, ho sempre creduto nella crescita del progetto Rid: l’ho sempre immaginato e continuo a immaginarlo in grande. Quindi, penso di essere sulla buona strada per migliorare. Obiettivi futuri? Arrivare allo ‘stivale pink’ e, magari, a qualche postazione all’estero. Poi chissà: come ho già detto, magari proveremo anche una formula in ‘radio visione’. Vedremo”.

Intervista di Vittorio Lussana