Dieta sana, attività fisica e trattamenti estetici: ecco il segreto di bellezza di Michelle Hunziker svelato in una intervista a Oggi

Madre Natura è stata particolarmente generosa con Michelle Hunziker. Le ha donato un bel viso e un corpo invidiabile. E la showgirl svizzera è molto attenta alla sua bellezza che, accompagnata dalla sua innata ironia, la rende una delle donne più ammirate amate del mondo dello spettacolo. Ma come fa a mantenersi in forma a 43 anni e dopo 3 gravidanze? Il segreto lo ha svelato lei stessa in una intervista a Oggi.

Michelle Hunziker svela il segreto della sua bellezza

La conduttrice ha rivelato di essere molto attenta alla sua forma fisica, sia per una questione estetica che di salute. Per questo Michelle Hunziker, a una corretta alimentazione, sana ed equilibrata con pochi zuccheri e carboidrati, affianca anche una costante attività fisica.

“Mi alleno tre volte alla settimana e faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio, perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene” ha dichiarato.

Una bellezza da pin up

Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale e i numerosi scatti condivisi sulla sua pagina Instagram, Michele Hunziker vanta una forma fisica da urlo, da far invidia a una ventenne.

Soprattutto d’estate, la conduttrice sfoggia con disinvoltura bikini da capogiro che mettono in evidenza il suo generoso decolleté e quel lato b che fu l’inizio del suo successo.

Ma la signora Hunziker in Trussardi tiene tantissimo alla sua immagine, a 360 gradi. “Curo tantissimo i miei denti e lo faccio da sempre. Poi alterno creme e trattamenti” ha aggiunto.