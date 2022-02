Michelle Hunziker, la separazione da Trussardi: è davvero questa la cifra richiesta per il mantenimento? 

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è diventata realtà e ora c'è chi si interroga sui patrimoni in ballo e sulle cifre che i due dovrebbero spartirsi

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è diventata realtà e i diretti interessati ne hanno parlato attraverso comunicati ufficiali e prime interviste.

La ex coppia ora si appresta ad affrontare il vero e proprio divorzio e c’è chi si interroga sui patrimoni in ballo e sulle cifre che i due dovrebbero spartirsi.

Tra indiscrezioni e notizie tutte da verificare, c’è chi mormora su cifre da capogiro che Tomaso Trussardi potrebbe dover corrispondere come mantenimento alla sua ex moglie, nonché mamma delle sue due figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: si mormora sul mantenimento

Come si sa, la legge dice che i genitori sono obbligati al mantenimento dei figli e la cifra solitamente viene calcolata in base al reddito. Considerando che Tomaso Trussardi è amministratore delegato della casa di moda di famiglia, la cifra potrebbe essere decisamente alta. Sempre secondo alcune indiscrezioni, Iil suo patrimonio si aggirerebbe intorno ai 300/400 milioni.

In rete c’è chi si sbilancia un pò di più, calcolando un mantenimento per Michelle di circa 10 mila euro al mese: queste decisioni spettano al giudice che si occuperà del divorzio quando sarà il momento, per cui al momento non c’è ancora nessuna conferma a riguardo.

Foto: Kikapress