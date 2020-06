Michelle Hunziker, gaffe sulla bandiera dell’Italia: cosa pubblica su Instagram

Su Instagram, Michelle Hunziker fa una dedica all’Italia ma commette una gaffe sulla bandiera tricolore. Ecco che cosa ha combinato la conduttrice tv.

La Festa della Repubblica 2020 è trascorsa tranquillamente lo scorso 2 giugno, ma un’italiana d’adozione ha voluto fare una dedica al nostro paese. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, che ha postato su Instagram un selfie nel quale si mostra con il volto dipinto con i colori della bandiera dell’Italia. Tutto molto bello, ma la showgirl e conduttrice svizzera ha commesso una gaffe che tanti follower non le hanno perdonato…

LEGGI ANCHE: — Michelle Hunziker foto Instagram: il commento del marito Tomaso Trussardi è memorabile

La meravigliosa dedica di Michelle all’Italia

Andiamo con ordine. Il messaggio scritto da Michelle Hunziker a commento di quel selfie tricolore è meraviglioso.

“Ho una mamma olandese, il papà francese e sono cresciuta in svizzera parlando il tedesco a scuola. Mi hanno insegnato da subito tre lingue in casa e due a scuola, sono stata fortunata! A casa mia però da sempre avevamo la passione della lingua italiana, tant’è vero che mio padre preferiva parlare con me e mio fratello in italiano! Adoravamo la domenica perché mia mamma cucinava italiano e guardavamo RAI 1 tutti riuniti quando c’era Sanremo!”, ha esordito il suo post.

Michelle ha raccontato la sua storia, e come è nato il suo amore per questo paese: “Poi all’improvviso il destino (mia mamma 🤣) mi portò in italia…a Trebbo di Reno per la precisione, un piccolo paesello fuori Bologna. Da lì il mio primo vero colpo di fulmine a 16 anni, ma non per un uomo, bensì per questo paese. Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana! La mia anima e il mio cuore erano già di questo paese da sempre. Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome!”

Infine, chiude con una meravigliosa dedica: “Sono l’unica svizzera che ha fatto il “pieno” in Italia e sono fiera di essere a tutti gli effetti una cittadina italiana. L’Italia la vedo ancora oggi con gli occhi innamorati di una straniera apprezzandone tutte le sue meraviglie, ma il mio cuore e nei sogni ormai parlo da tanti anni l’italiano. Buona festa della repubblica amore mio e paese del nostro cuore!! Evviva l’Italia”.

Michelle Hunziker fa una gaffe sulla bandiera dell’Italia

Fin qui tutto meraviglioso, se non fosse che Michelle Hunziker abbia sbagliato la sequenza dei colori della bandiera dell’Italia dipinti sul suo volto. Non verde-bianco-rosso, come Costituzione prevede, ma rosso-bianco-verde. Un dettaglio non certo di poco conto per molti follower, che hanno protestato vigorosamente contro di lei.

“Però i colori verde e il rosso sono stati scambiati…” ha subito esordito un utente. Oppure: “Viva l’Italia ma la bandiera è verde bianca rossa”. E ancora: “Grazie mille, ma il tricolore sul tuo viso è al contrario”.

Un coro di proteste che ha portato la showgirl ha fare un edit e ad aggiungere un ultimo rigo sotto il suo bellissimo messaggio, giustificando il fatto che il tricolore sia al contrario: “PS. è un selfie… ecco perché i colori sono invertiti”.

In effetti, è uno scherzo che i nostri smartphone ci fanno spesso, facendoci apparire al contrario nei selfie. Quel che è certo, però, è che Michelle Hunziker ami la bandiera della nostra Italia e, nonostante le critiche, sa bene qual è l’ordine dei suoi tre colori.

Foto: Kikapress