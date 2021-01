Per gli osservatori di Instagram in Italia, il 2021 sarà senza dubbio l’anno di Michele Morrone, che batte Belen Rodriguez e fa incetta di nuovi followers e like

Michele Morrone re di Instagram

Se la popolarità di un personaggio famoso si misura in numero di followers, in Italia non c’è storia per Chiara Ferragni, che viaggia spedita a quota 22.4 milioni di seguaci, ma tra le new entry che danno uno scossone alla classifica troviamo Michele Morrone che ruba la scena addirittura a Belen Rodriguez.

Il bellissimo attore, che nel 2016 è arrivato al secondo posto a Ballando con le Stelle, ha spopolato su Netflix grazie al film erotico polacco “365 giorni” e di conseguenza si è ritrovato su Instagram con 11.6 milioni di followers in men che non si dica. La showgirl argentina, invece, si attesta sui 9.8 con un preoccupante – 815 followers che hanno smesso di essere aggiornati sulla sua vita (il caso della foto dei piedi “rubata” ad un’influencer russa non giova alla sua reputazione).

Dopo il successo di 365 giorni, l’attore spopola come sex symbolo su Instagram

Per dare un’idea di quanto Michele Morrone stia spopolando su Instagram, basti pensare che negli ultimi 30 giorni, l’aumento di seguaci è stato 175mila, mentre quello dei like di oltre 22 milioni. Complici, neanche a dirlo, gli scatti in cui mostra il fisico palestrato in barca mentre fa un aperitivo, o guarda in camera sdraiato sul letto o ancora ripropone il fotogramma di una scena hot di “365” giorni.

Lo scatto in questione (ECCO MICHELE NELLA SUA “STANZA DEI GIOCHI”) è stato il più apprezzato di tutti tra quelli pubblicati sul suo profilo ottenendo 2milioni e 447mila like e quasi 37mila commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

Il Christian Grey italiano sa come far impazzire il pubblico femminile e se un like non si nega a nessuno, figuriamoci all’attore che ci ha fatto sognare nei panni dello spietato ma irresistibile boss mafioso del film.

Foto@Kikapress