Michele Merlo, le parole commoventi di Maria De Filippi: quel dettaglio durante il discorso nel giorno della memoria del cantante 

A un anno dalla scomparsa, si è svolto l'evento commemorativo per ricordare Michele Merlo: tanti amici artisti sono intervenuti

È passato un anno da quel tragico 7 giugno in cui è venuto a mancare Michele Merlo, il cantante che aveva partecipato nel 2017 ad Amici di Maria De Filippi e che si è spento improvvisamente a 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale data da una leucemia fulminante.

LEGGI ANCHE : — Michele Merlo, le parole commosse di Emma Marrone a un anno dalla morte: ‘Io ancora non ci credo’

Durante la partita benefica “Michele tra le righe” avvenuto per commemorare il ragazzo allo stadio Rosà di Vicenza, sua terra natale, sono intervenuti in collegamento video diversi artisti e amici che avevano incrociato la loro strada con quella di Michele, tra cui Fabrizio Moro, Emma Marrone e naturalmente Maria De Filippi.

Proprio Maria De Filippi ha inviato un messaggio speciale a tutti i presenti e allo stesso Michele: “È stato particolare quell’anno: siamo stati tanto a parlare per una serie di vicissitudini e ho potuto conoscerlo profondamente” ha spiegato la conduttrice.

Michele Merlo, il ricordo di Maria e quel dettaglio commovente nelle sue parole

In tanti hanno notato un particolare non da poco nel discorso di Maria: la presentatrice infatti si è rivolta al presente a a Michele, e non al passato. “So quanto la musica per lui è importante e penso che lo sia ancora. Io gli sono vicino, gli ho voluto molto bene, gli voglio tutt’ora bene e sappiate che non sarà mai un ricordo per me ma sempre una presenza” ha infine concluso Maria.

Foto: Kikapress