Melania Trump, il sorriso amaro a Donald Trump: il video diventa virale

Donald Trump ha chiesto alla moglie Melania un sorriso per la stampa, ma la sua espressione amara e forzata ha subito colpito il mondo intero.

Su Melania Trump e il rapporto che ha con il marito Donald, Presidente degli Stati Uniti, ne sono state scritte tante ma stavolta a parlare per lei è un sorriso estremamente forzato che l’ex modella ha sfoggiato durante una visita ufficiale. Ma cosa avrà mai di strano questo sorriso tanto da far diventare virale il video che lo immortala?

Il sorriso forzato di Melania Trump accanto al marito Donald

Andiamo con ordine. In visita al santuario di Papa Giovanni Paolo di Washington, il Presidente e la First Lady sono arrivati in un’atmosfera visibilmente tesa.

Osservando Melania Trump accanto al marito, le si vedono gli occhi nascosti dagli occhiali scuri e il volto tiratissimo, tant’è che sembra non riuscire nemmeno ad abbozzare un sorriso.

Ad un certo punto, però, Donald le chiede di fare uno sforzo, un sorriso per la stampa. Ed è a quel punto che lei ne abbozza uno estremamente forzato, che fa intendere che di sorridere la First Lady non ne avesse alcuna voglia.

Il video di Melania diventa virale

Inutile dire quanto virale possa essere diventato un video di questo tipo, che ha subito fatto il giro del mondo via web, con tanto di commenti che tirano in ballo alcune ipotesi sul rapporto tra Trump e Melania.

“Avete presente quando una donna si sforza di trattenere le lacrime tentando di nascondere lo sdegno sotto due grandi lenti scure?”, fa notare un’utente guardando l’espressione e il sorriso forzato di Melania Trump.

E poi addirittura: “Sono davvero preoccupata per Melania Trump. Quel video mostra una donna completamente distrutta e quegli occhiali scuri mi fanno paura. Se l’avesse picchiata? È chiaramente spezzata”.

E ancora: “Melania Trump mi ha sempre dato l’impressione (con questo non dico sia vero, è opinione personale da quello che vedo io, da quello che mi trasmette) che sia la classica donna succube dell’uomo. Lei sembra sempre invisibile, sempre un passo indietro”.

Quel che è certo, però, è che quel sorriso forzato di Melania Trump, insieme all’espressione tesa e agli occhiali scuri, non lascia certo indifferenti. E voi? Siete stati turbati da quel video?

Trump asks Melania to smile during today's photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM — The Recount (@therecount) June 2, 2020

foto: Kikapress