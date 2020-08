Melania rifiuta (ancora) la mano di Donald Trump. Il video fa il giro del mondo

Vedere Melania Trump che rifiuta la mano di suo marito Donald non suona ormai più troppo strano, in quanto è successo già molte volte che tra atmosfere tese e sorrisi amari si scorgessero segnali non certo positivi tra i coniugi più importanti degli Stati Uniti. Anche stavolta, il gesto della First Lady è immediatamente diventato virale, facendo in breve il giro del mondo…

Andiamo con ordine. Domenica scorsa, il Presidente e la First Lady sono tornati alla Casa Bianca dopo aver trascorso il week-end al Trump National Golf Club del New Jersey. Ebbene, mentre Donald e Melania Trump scendono dalla scaletta dell’Air Force One, si vede che l’ex modella rifiuta in maniera palese la mano del marito.

In realtà, se si guarda bene il video, in molti fanno notare che la colpa è tutta del vento e che Melania rifiuta la mano di Donald per tenere salda tra le mani la sua borsetta.

Ciononostante, l’episodio ha fatto subito il giro del mondo sui tutti i tipi di media, diventando immediatamente virale. Negli Stati Uniti, infatti, siamo in pieno clima elettorale e la Convention del Partito Democratico per l’investitura di Joe Biden è appena cominciata.

La prima a twittare ha riguardo è stata Rihanna, che ha subito ripostato il video scrivendo un ironico “A Melania piace l’arte“, seguito dall’hashtag con il numero dei giorni che mancano alle elezioni. Sul web, anche tanti altri hanno colto l’occasione al balzo per prendere un po’ in giro il Presidente. Tra chi gli ha scritto un caustico “Melania te la darà la mano oggi?” e chi che “Persino sua moglie vuole stargli lontano“, un utente ha notato: “Non vedo l’ora che la First Lady voti Biden a novembre“.

