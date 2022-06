Meghan Markle è stata ‘sgridata’ dal Principe Harry: cosa le ha detto mentre erano sul balcone con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan al Trooping The Colour tornano a farsi vedere ufficialmente nella Famiglia Reale Inglese

Anche quest’anno, come da tradizione centenaria, sono andati in scena a Londra i festeggiamenti per il Trooping the Colour, dove l’intera famiglia reale inglese ha presenziato durante la parata e con il classico saluto dal balcone di Buckingham Palace.

La cerimonia è nota anche come “Queen’s Birthday Parade” perché segna il compleanno ufficiale del sovrano fin dal 1748. Tutti gli occhi sono stati puntati sui vari membri della Dinastia Reale Inglese e naturalmente su Harry e Meghan Markle, tornati finalmente in Inghilterra dopo un lungo periodo di assenza.

L’occasione era solenne e ha rappresentato per la coppia la prima apparizione pubblica ufficiale nel Regno Unito da quando hanno rinunciato ai loro incarichi reali per proseguire la loro vita negli Stati Uniti, lontani dai doveri di Corte.

Durante il momento in cui la famiglia Reale “in carica” si è affacciata al balcone per il saluto di rito al popolo e per onorare il passaggio degli aerei sopra la loro testa, Harry e Meghan sono rimasti nelle retrovie come da protocollo, ma una telecamera è riuscita comunque a inquadrarli.

Secondo i più attenti, proprio in quei momenti ripresi dalla videocamera, Meghan sarebbe stata “sgridata” con uno sguardo severo da parte di Harry: lo si vede infatti dire qualcosa alla moglie, quasi come se volesse “richiamarla all’ordine” per invitarla a girarsi verso il balcone, in modo da prestare attenzione a cosa stesse accadendo davanti a lei, durante il momento solenne.

Foto: Kikapress