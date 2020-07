Era il 2016 quando una semplice collanina d'oro costò un richiamo formale a Meghan Markle: nel libro sui duchi di Sussex, in uscita ad agosto, viene raccontato anche questo episodio

Meghan Markle viene spesso considerata come l’origine di tutti i mali della famiglia reale inglese: lei avrebbe convinto Harry ad abbandonare i suoi doveri istituzionali e a lasciare l’Inghilterra e ora lo terrebbe “in ostaggio” in America, dove il principe non sarebbe felice.

Questa la narrazione dei tabloid e della stampa internazionale: il libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand (giornalisti specializzati in casa reale inglese), getta però una nuova luce sul percorso di Meghan nella Royal Family.

Meghan Markle sconvolta per un rimprovero della Casa reale

Era il 2016 quando Meghan venne fotografata con una collanina d’oro con le iniziali H e M: un gioiellino da circa 300 sterline (quindi praticamente nulla, paragonandolo ai gioielli della casa reale), che però le costò un rimprovero da parte dello staff di Harry.

Why Meghan Markle's Necklace Reportedly Got Her in Trouble With the Palace https://t.co/eyLjsvtxbb pic.twitter.com/q4WiYBkFg5 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) July 29, 2020

A quanto pare, dopo l’uscita delle foto dove Meghan indossava questa catenina, l’ex attrice ricevette una telefonata dove le veniva spiegato che indossando quel gioiello in qualche modo incitava i fotografi ad inseguirla, a paparazzarla e a scrivere su di lei.

Nel libro che uscirà anche in Italia ad agosto e che non si basa su contributi dei duchi di Sussex ma su quello che i giornalisti sono riusciti a sapere grazie alla loro lunga militanza a Buckingam Palace come cronisti, viene riportato che Meghan accettò il consiglio, ma poi “sconvolta” si sfogò con un amico: “Non c’è soluzione. Loro pensano che la colpa di questa foto sia mia, che io incoraggi i fotografi (…) Non so cosa dire. Solo ieri le persone online mi hanno accusata di avere un aspetto terribile in foto, perchè stavo cercando di ignorare il paparazzo”

Meghan, secondo gli autori del lbro, si sentiva malissimo se seguiva i dettami della casa reale e altrettanto male se non li seguiva.

Da questo libro emerge quindi la figura di una ragazza che ha provato seriamente ad entrare nelle grazie della Regina e a fare il suo dovere accanto ad Harry, prima di essere costretta a mollare la presa: lei ed Harry avranno preso la decisione giusta? Certamente, come recita il titolo del libro, stanno cercando di gettare le basi per una moderna monarchia.