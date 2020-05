Spunta una nuova versione che spiegherebbe l'addio di Meghan Markle e Harry alla Royal Family: c'era una cospirazione contro di lei?

Da quando hanno annunciato di voler rinunciare ai titoli reali, in molti hanno fatto ipotesi sui motivi che hanno portato Meghan Markle e Harry a lasciare Londra. Si è ipotizzata una presunta ambizione politica dell’ex attrice americana, ad esempio e tutti hanno dato a lei la colpa di aver allontanato il consorte dalla sua famiglia. Ora però spuntano nuovi retroscena sul Megxit, che aprono nuovi scenari e interpretazioni.

Una cospirazione contro Meghan Markle?

A parlare è un amico di Meghan Markle che preferisce restare anonimo. Al Sunday Times, la persona vicina alla Duchessa di Sussex ha fornito una versione molto diversa dei fatti.

LEGGI ANCHE: — Meghan Markle e l’insulto alla Regina Elisabetta: il gesto davvero esagerato?

“Meghan era convinta che a Palazzo fosse in atto una cospirazione contro di lei, per farla vergognare. Per questo ha chiesto subito di lasciare Kensington Palace. Credo si sia sentita un’estranea a corte fin dall’inizio della sua love story con il principe” ha detto la fonte.

L’ex protagonista di Suits, inoltre, non si sarebbe mai sentita a suo agio a Palazzo e non è servito neanche traslocare al Frogmore Cottage, dopo la costosa ristrutturazione. “Non era abituata a convivere con determinati atteggiamenti, così ha spinto per un cambiamento radicale” ha aggiunto.

L’indipendenza economica

Ma c’è di più. Sempre secondo la stessa fonte, Meghan Markle soffriva il fatto di essere economicamente dipendente dalla Royal Family. Lei d’altronde è sempre stata abituata a lavorare e farsi largo da sola nella vita e sul lavoro.

“Senza guadagnare un vero reddito è probabile che si sia sentita insoddisfatta e poi avrà avvertito la mancanza delle sue relazioni sociali”. Insomma, i privilegi di cui godeva come membro della Famiglia Reale non riuscivano a compensare la mancata indipendenza, non solo economica.

Ma non è tutto. Nel libro che i Sussex stanno per pubblicare e che sta già facendo tremare Buckingham Palace, pare sia contenuta la verità sull’addio della coppia. A prendere la decisione di rinunciare ai titoli e lasciare Londra sarebbe stato inaspettatamente Harry e non la moglie.