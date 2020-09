Il piatto preferito di Meghan Markle è assolutamente vietato a corte e la Regina Elisabetta non lo mangerebbe mai: ecco perché

Meghan Markle e la Regina Elisabetta non potrebbero essere più distanti. Sebbene entrambe siano abituate ai riflettori, le due donne sono completamente diverse per età, cultura, estrazione sociale. L’unico punto in comune? L’amore per il principe Harry che, ironia della sorte, le ha portate ad allontanarsi ancor di più, dopo la rinuncia dei Sussex ai titoli reali. Anche a tavola l’ex attrice americana e l’anziana sovrana hanno abitudini piuttosto diverse e c’è un piatto che mai Meghan potrebbe far assaggiare alla nonna di suo marito.

Meghan Markle e quel piatto che la Regina Elisabetta non assaggerà mai

La Famiglia Reale inglese ha delle severe regole anche a tavola e Sua Maestà è la prima a rispettarle. Oltre a un elenco di cibi che non verranno mai proposti nel menu dei Windsor per questioni di sicurezza, la nonna di Harry e William ha anche sue personali abitudini alimentari. Sapevate ad esempio che è molto golosa di cioccolato e che la sera sorseggia sempre un sorso di gin prima di andare a letto?

Il protocollo di Buckingham Palace, di cui la Regina Elisabetta è grande osservatrice, è sempre stato stretto a Meghan Markle che ha preferito dire addio alla Royal Family piuttosto che vivere rispettando i dettami di corte.

E probabilmente, durante la sua permanenza Londra, avrà dovuto rinunciare anche al suo piatto preferito, l’adobo di pollo, una ricetta filippina che Meghan ha imparato ad amare nella multietnica Los Angeles, dove è nata e cresciuta.

Ecco perché non si mangiano aglio e cipolla a Buckingham Palace

La moglie di Harry sembra ne sia golosissima ma questa pietanza è severamente vietata a Palazzo. Il motivo? Per prepararlo servono abbondanti dosi di aglio e cipolla tritati. Due ingredienti, questi, banditi dalle cucine di corte, come confermato tempo fa dall’ex cuoco reale Darren McGrady.

Ai membri della Famiglia reale, infatti, non è concesso gustare aglio e cipolla per una questione di opportunità. Incontrando tante persone, ci sarebbe il rischio di infastidire i propri interlocutori con un imbarazzante alito cattivo.

Insomma, la Regina Elisabetta difficilmente potrà mai assaggiare il piatto preferito della moglie del nipote, ma ora che Harry e Meghan Markle si sono trasferiti a Los Angeles potranno consumarlo senza infrangere alcuna regola.