Meghan Markle, il profondo inchino davanti alla bara della regina: il significato nascosto dietro quel gesto 

L'inchino di Meghan Markle davanti alla bara della regina Elisabetta non è passato inosservato

Durante la processione che ha portato la bara della regina Elisabetta II a Westminster Hall, in attesa del funerale del 19 settembre, tutti i reali sono giunti tutti al seguito del feretro per renderle omaggio.

Qui Meghan Markle, duchessa del Sussex, a fianco di suo marito Harry, si è prostrata in una profonda riverenza al cospetto della regina Elisabetta II e il suo gesto non è passato certamente inosservato, soprattutto dagli occhi attenti di cameraman e fotografi.

“Mettendo da parte quello che penso, c’era così tanto significato dietro l’inchino di Meghan. Ha messo tutto in quella riverenza. Mi sento quasi come se molte persone non meritassero di vederlo” ha commentato un utente.

“Più profonda è la riverenza, più profondo il significato. Meghan ha detto nell’intervista a Oprah che la regina non è stata altro che gentile con lei. Lo credo sinceramente. Il primo impegno di Meghan è stato con la regina, penso che Meghan la rispettasse davvero e viceversa” ha scritto un altro utente.

“La duchessa Meghan ha fatto una riverenza perfetta per la defunta regina Elisabetta II. Rispetto,amore e ammirazione ha mostrato con quella profonda riverenza. Era come se stesse ringraziando la regina per aver amato Harry e la loro famiglia. Che bel momento!” ha scritto un altro.

“Un altro talento da aggiungere alla lista di Meghan; essere in grado di fare la riverenza senza sembrare goffa o stupida” ha commentato qualcun altro.

“L’inchino di Meghan è stato il più profondo quindi, uscendo dalla retorica monarchica, ho massima ammirazione e rispetto per lei” ha scritto un altro utente.

Foto: Kikapress