Meghan Markle ‘maleducata’ con l’aiutante reale? La scena ripresa di nascosto che non è piaciuta a tutti

Durante la celebre 'passeggiata' con Harry, William e Kate, Meghan Markle è parsa "maleducata" nei confronti di un aiutante: cosa ha fatto

Durante la passeggiata reale fatta a sorpresa lo scorso week-end insieme al marito Harry, al Principe William e a Kate Middleton, ha fatto discutere la reazione ‘maleducata’ di Meghan Markle nei confronti di un aiutante… ma cosa avrà mai combinato Lady Sussex?

Meghan Markle: la sua reazione è stata ‘maleducata’?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La moglie del Principe Harry, nel giro a sorpresa con i cognati dopo la morte di Elisabetta II, è tornata a farsi vedere in pubblico con l’erede al trono e consorte dopo ben due anni.

A catturare l’attenzione del pubblico, però, è stata una reazione di Meghan Markle nei confronti di un non identificato aiutante, giudicata ‘maleducata’ o, in certi casi, addirittura ‘passivo-aggressiva’. Una clip, quella in questione, alla quale hanno prestato attenzione davvero in tanti.

Quello che si vede è un uomo che, mentre Meghan saluta la folla, le rivolge qualche parola, probabilmente chiedendole di prendere il boquet di fiori che aveva tra le mani per permetterle di continuare più agevolmente. Lei si volta e gli risponde, riprendendo come se nulla fosse a fare ciò che stava facendo, senza porgergli i fiori.

Qual è la verità su quella clip sulla moglie del Principe Harry?

A non essere piaciuto a gran parte del pubblico è il modo in cui la Markle si è rivolta all’uomo, rifiutando sia il suo aiuto sia (ancora una volta) di sottostare al protocollo…

Non manca però chi la difende. Dato che nel video diffuso non si sente nulla, qualcuno ha interpretato il labiale come un “grazie, li metterò a posto io“.

Quale sarà la verità su tutta questa storia? Davvero Meghan Markle è stata maleducata con quel suo aiutante?

Photo Credits: Kikapress