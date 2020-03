Meghan Markle scoppia in lacrime: colpa di Kate e William?

Meghan Markle scoppia in lacrime prima di entrare all’Abbazia di Westminster: c’entra l’atteggiamento di William e Kate Middleton. Ecco cos’hanno fatto

Meghan Markle in lacrime al Commonwealth Day

Il Commonwealth Day è stato un momento particolarmente movimentato per il principe Harry e soprattutto per Meghan Markle che, tra un labiale malandrino e clamorose gaffe social, è anche scoppiata in lacrime poco prima di entrare all’abbazia di Westminster… ma cosa avrà mai causato questa sua crisi di pianto?

Snobbata da William e Kate, Meghan Markle scoppia a piangere

Andiamo con ordine. Il Commonwealth Day del 9 marzo 2020 è stato l’ultimo impegno ufficiale dei Sussex prima del definitivo addio alla famiglia reale britannica. Ebbene, giusto prima di entrare in Chiesa, Meghan ed Harry sono passati accanto al Principe William e a Kate Middleton che, però, sembrano aver completamente snobbato l’ex attrice americana.

Dunque, secondo quanto ha riportato il Daily Express, è stato di fronte a questo atteggiamento che Meghan Markle è scoppiata in lacrime. La Duchessa, dice ancora il tabloid d’Oltremanica, sarebbe infatti emotivamente molto fragile in questo momento, nel quale dovrà dire addio a molte facce note.

L’addio dei Sussex alla Royal Family non è indolore come ci si aspettava

Di questa sua fragilità, però, sembrano non essersi volutamente accorti William e Kate, che sono stati molto distaccati sia con lei che con lo stesso Harry. Anche il figlio minore di Carlo e Diana, sembra essere decisamente fuori di sé per l’atteggiamento freddo sfoggiato dal fratello e dalla cognata in occasione di questa sua ultima uscita ufficiale come membro della famiglia…

Insomma, la rottura definitiva dei rapporti con la royal family sembra non essere totalmente indolore come ci si poteva aspettare e le lacrime di Meghan Markle lo dimostrano. Ma cosa succederà nei prossimi mesi? E quando Meghan incontrerà di nuovo William e Kate? Lo scopriremo solo vivendo…

Photo Credits: Kikapress