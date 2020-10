Meghan Markle e il Principe Harry sono i reali meno ambientalisti: ecco la speciale classifica stilata in base al loro impegno verso l'ambiente. Svetta Carlo

Hanno rinunciato ai titoli reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti, ma Meghan Markle e il Principe Harry restano ancora al centro delle cronache mondane. Nelle ultime ore, i giornali britannici parlano della coppia per aver conquistato un titolo affatto lusinghiero. Nell’ultimo anno, infatti, sono stati loro i membri della Royal Family meno eco friendly.

Meghan Markle e Harry e la scarsa attenzione all’ambiente

La speciale classifica dei membri della Famiglia Reale più attenti alle tematiche ambientali è il risultato di uno studio commissionato da Save on Energy. La società ha attributo uno specifico punteggio ai reali senior misurando il loro impegno sull’ambiente. Sono stati passati al setaccio, ad esempio, i post sui social, la partecipazione ad eventi tematici e persino i capi d’abbigliamento del loro guardaroba.

Risultato? Meghan Markle e Harry sono finiti in fondo alla classica, ottenendo appena 9 punti ciascuno. Insomma, la maglia nera della Famiglia Reale in tema di ecologia e sostenibilità. Non è un caso, forse, che la coppia fu criticata dagli ambientalisti nell’estate 2019 per aver fatto un uso eccessivo di jet privati, contribuendo all’inquinamento atmosferico. E a poco sono valse le scelte sostenibili in fatto di moda dell’ex attrice americana, pur elogiata per i suoi capi a impatto zero e per la passione per l’artigianalità locale.

In vetta alla classifica c’è il Principe Carlo

Lo scettro di reale più ecologista (in attesa di quello di Re) va invece al Principe Carlo che svetta su tutti con ben 156 punti. Nonostante la propensione ai viaggi aerei che contribuiscono alle emissioni di CO2, il figlio della Regina Elisabetta è riuscito a scalare la singolare classifica grazie al suo incessante e riconosciuto impegno per le cause ambientali, anche patrocinando eventi e lanciando appelli pubblici sui social media.

Il principe di Galles è davanti solo alla sua consorte, Camilla, che ha raccolto 84 punti. Sul gradino più basso del podio il Principe Filippo con 44 punti. Seguono Kate Middleton e la Regina Elisabetta rispettivamente con 29 e 23 punti. Performance decisamente mediocre anche per il Principe William con 15 punti. A fare meglio di Meghan Markle e Harry, sono stati il Principe Edoardo e la Principessa Anna con 11 e 10 punti ciascuno.