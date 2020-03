Meghan Markle e Harry, fan ingannati dal falso sito Web “ufficiale” che vendeva oggettistica dei Sussex

Online è comparso un sito ufficiale falso che ha ingannato tanti fan del Principe Harry e di Meghan Markle vendendo oggettistica e viaggi al Castello di Windsor.

Diversi fan di Meghan Markle e del Principe Harry sono stati ingannati online da un sito web “ufficiale” comparso sul web, ma costruito talmente ad arte da essere riuscito a passare per reale, scucendo diversi soldi ai poveri utenti ignari. Ma come avrà fatto a farla franca?

Meghan Online: il falso sito ‘ufficiale’ di Harry e della Markle

Andiamo con ordine. È comparso su Internet un sito web chiamato “Meghan Online”, che si spacciava come la “presenza su Internet” dei Duchi di Sussex, offrendo anche merchandising e viaggi al Castello di Windsor… ovviamente a pagamento!

Anzi, per non farsi mancare niente, il fantomatico sito ufficiale offriva ai suoi utenti anche un’opzione per diventare membri, sottoscrivendo ovviamente un corposo abbonamento per poter accedere a contenuti esclusivi e riservati.

“Meghan Online è la nostra presenza su internet – recitava l’introduzione del sito – per promuovere il lavoro, i prodotti e i servizi di Meghan Markle nel suo ruolo di madre, moglie e soprattutto cittadina del mondo”.

I responsabili del sito fake non sono stati individuati

Oltre a questo, il sito si è spinto a promuovere anche un fantomatico podcast, una web-tv, un’App ufficiale, un web store, una newsletter mensile e un concorso a premi per tentare di vincere un viaggio al castello di Windsor a Londra. Tutto, ovviamente, a tema Meghan Markle.

Nessuno sa chi siano i responsabili di questo sito web “ufficiale” e falso dedicato a Meghan Markle e al Principe Harry, ma tanti sono quelli che ci sono, purtroppo, cascati. D’altronde sul web bisogna sempre stare con gli occhi aperti… Potevano mancare inganni del genere oggi che l’addio dei Sussex alla casa reale britannica è sulla bocca di tutti?

foto: Kikapress