Quando Meghan Markle ha annunciato al gravidanza nel 2018, la Royal Family non la prese benissimo: i retroscena in un libro

Quando Meghan Markle scoprì di essere incinta, scelse il momento meno opportuno per annunciare la gravidanza alla Famiglia Reale, facendo irritare i parenti del Principe Harry. È quanto scrivono Dylan Howard e Andy Tillett nel libro Royals at War, in uscita il 15 luglio, che contiene nuovi retroscena sul rapporto tra i Duchi di Sussex e Buckingham Palace, prima della rinuncia ai titoli reali. Pare, inoltre, che la famiglia di Harry sia rimasta sorpresa all’epoca per la rapidità con cui l’ex attrice americana si ritrovò in dolce attesa. E avesse da ridire anche sull’abbigliamento prémaman indossata dalla duchessa.

Meghan Markle e l’annuncio della gravidanza

Ufficialmente, Meghan Markle, accompagnata dall’inseparabile marito, annunciò la gravidanza il 15 ottobre 2018, pochissimi mesi dopo il matrimonio da favola che le aveva aperto le porte di Casa Windsor.

In realtà, secondo i due giornalisti autori del libro, l’ex protagonista di Suits decise di rivelare di essere in dolce attesa qualche giorno prima, durante il matrimonio della principessa Eugenia, cugina di Harry.

Non poteva esserci occasione peggiore visto che Meghan, con il suo annuncio, rubò la scena alla sposa, mandando quest’ultima su tutte le furie. Non solo: pare che anche lo stesso Harry fosse piuttosto in imbarazzo per le parole della moglie.

I rumors sulla gravidanza

Ma c’è di più. A far arricciare il naso alla Royal Family non fu solo il momento scelto per l’annuncio ma anche la velocità con cui la nuova arrivata fosse rimasta incinta. Secondo una fonte citata nel libro, nei corridoi di Buckingham Palace si videro facce preoccupate in quel periodo: tutti temevano che con quella gravidanza Meghan Markle stesse “assicurando che il suo legame con la famiglia fosse ora irrevocabile e ottenendo ancora più potere“.

Mentre il pancione cresceva, la moglie di Harry continuava a essere bersaglio di critiche anche per l’abbigliamento che sceglieva di sfoggiare. Spesso gli outfit indossati dalla Duchessa erano ritenuti poco appropriati per una donna incinta (come quelle gonne troppe corte…).

Nei primi giorni della gravidanza, insomma, Meghan si guadagnò più di qualche rimprovero…