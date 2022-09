Funerale Regina Elisabetta, Meghan Markle non sarà al fianco di Harry nella processione: la scelta di Re Carlo III

A Meghan Markle non è stato permesso di seguire a piedi i funerali della Regina Elisabetta II: una scelta discriminante di Re Carlo III?

Sta facendo discutere una delle scelte del Re Carlo II in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II riguardo a Meghan Markle e a Sophie Wessex, consorte di suo fratello Edoardo. Ma cosa avrà deciso il nuovo sovrano rispetto alla loro partecipazione?

LEGGI ANCHE :– L’ultimo regalo della Regina Elisabetta non è stato per Kate o Meghan: la donna che ha ricevuto quel dono prezioso

Meghan Markle e Sophie Wessex: la scelta ‘discriminante’ in occasione del corteo funebre della Regina Elisabetta II

Andiamo con ordine e partiamo con il dire che Meghan Markle e Sophie, Contessa di Wessex, non hanno seguito l’ultima parte del corteo funebre della Regina Elisabetta II a piedi come gli altri membri della Royal Family, in attesa del rito funerario del 19 settembre.

Soltanto i membri veri e propri della famiglia reale sono stati parte del corteo che ha proceduto appiedato da Buckingham Palace all’Abbazzia di Westminster, tra i quali anche il Principe Harry e appunto il principe Edoardo, oltre a William e agli altri due figli di Elisabetta II, Anna e Andrea.

La decisione di Re Carlo è davvero così discriminante?

Le consorti del Conte di Wessex e del Duca di Sussex (Edoardo ed Harry), già nel corteo di ieri, hanno invece seguito la passeggiata da pochi metri di distanza, viaggiando in automobile prima di ricongiungersi al resto della famiglia.

La scelta sta facendo discutere per via del fatto che sarebbe “discriminante” nei confronti di Meghan Markle e di Sophie Wessex, sebbene nemmeno Camilla e Kate Middleton sono state accanto ai rispettivi mariti durante il corteo a piedi…

La decisione di Re Carlo, quindi, sebbene sia stata giudicata da molti come ‘ingiusta’ nei confronti di Meghan Markle, non è poi davvero così discriminante… Anzi, ha seguito il protocollo praticamente alla lettera. Voi come la pensate a riguardo?

Photo Credits: Kikapress