Elezioni USA 2020, Meghan Markle rompe un’altra tradizione della famiglia reale: cosa non avrebbe dovuto fare

Meghan Markle è riuscita a rompere un’altra tradizione della famiglia reale anche in occasione delle elezioni USA 2020: ecco cosa ha fatto.

In occasione delle elezioni USA 2020, Meghan Markle è riuscita a rompere un’altra tradizione della famiglia reale. Un gesto che, tanto per cambiare, è andato contro le consolidate consuetudini di corte e che, siamo certi, non sarà certo piaciuto ai royals. Ma di cosa si tratterà mai? Cosa avrà combinato stavolta la moglie di Harry?

Elezioni USA 2020: Meghan Markle ha votato via posta

Andiamo con ordine. In occasione delle elezioni USA 2020, Meghan Markle avrebbe espresso la sua preferenza per uno dei due candidati nonostante lei ed Harry abbiano vissuto a lungo nel Regno Unito. Nello specifico, Meghan avrebbe votato via posta e, al momento, è nella sua mega-villa californiana ad attendere con ansia l’esito del voto.

A confermare la notizia è stato il New York Post, che ha commentato la notizia ponendo una certa enfasi sulla svolta ‘politica’ dei Sussex, che in occasione di quest’ultimo turno presidenziale non sono certo stati a guardare inerti.

Meghan, nuova tradizione infranta: i royals non dovrebbero votare né parlare di politica

E qui parte anche un filo di polemica: esprimendosi pubblicamente e andando a votare, Meghan Markle ha rotto con la tradizione secolare della neutralità politica dei membri della famiglia reale britannica. Secondo consuetudine e il principio secondo il quale la regina “regna, ma non governa”, i royals non votano né parlano pubblicamente di politica.

Insomma, una nuova tradizione infranta, dato che Meghan Markle non soltanto ha votato alle elezioni USA 2020, ma lo scorso settembre diffuse un video nel quale diceva apertamente che queste sarebbero state le “elezioni più importanti della nostra vita”, pur non prendendo espressamente una posizione (sebbene in tanti siano sicuri che abbia appoggiato Joe Biden, visti anche i suoi trascorsi con Trump).

Foto: Kikapress