Harry e Meghan fanno quello che nessun reale inglese aveva mai fatto: chiudono le comunicazioni con i tabloid britannici, identificati in quattro gruppi editoriali. Forte la reazione in tutto il mondo dei mass media e c'è chi predice che questa sarà la fine (mediatica) dei Sussex

Dopo aver rotto con la monarchia britannica, i Sussex rompono anche con i tabloid del Regno Unito: un altro filo tagliato fra il Principe Harry, la moglie Meghan e tutto quello che è stata la loro vita fino a qualche mese fa.

I duchi di Sussex hanno spedito una lettera polemica a cinque testate giornalistiche inglesi, nello specifico agli editori dei siti del Sun, del Mirror, del DailyMail e dell’Express, affermando che non collaboreranno più con loro e puntando l’indice sul sistema di informazione “acchiappaclick”, che diffonde notizie false e sbagliate sul loro conto.

Ovviamente la stampa inglese non l’ha presa bene ed un po’ in tutto il mondo dei mass media si grida alla censura, nonostante Harry e Meghan abbiano chiarito che la stampa ha diritto di critica e che continueranno a collaborare con le testate che daranno spazio alle loro iniziative benefiche.

Meghan Markle effetto disastroso su Harry?

Harry e Meghan cambiano quindi decisamente passo rispetto alla politica “morbida” della Casa reale: che non ci sia buon sangue fra i principi e la stampa scandalistica è cosa assodata, considerando anche come è andata la storia con la compianta mamma Diana, ma una presa di posizione di questo genere non era mai stata assunta da un membro (o ex) della Casa reale.

La stampa ha sempre dipinto Meghan come colei che “porta i pantaloni” in casa Sussex, decidendo la strategia per sè stessa e per il marito: la cosiddetta “shitstorm” è infatti iniziata a piovere su Harry solo dopo il matrimonio con l’ex attrice, mentre prima -al netto delle intemperanze di gioventù che comunque l’avevano reso celebre- era uno dei membri della casa reale più amati e coccolati.

L’anchorman australiano Rowan Dean ha commentato i fatti affermando che Harry “ha completamente perso la testa dietro quella donna” e che Meghan lo sta portando a vivere come una star hollywoodiana, che attacca la stampa ma in realtà desidera che l’attenzione del pubblico resti fissa su di sè.

Il problema, fanno notare dall’Inghilterra e non solo, è che Harry e Meghan, per quanto non più reali, sono comunque personaggi pubblici di alto livello e le loro azioni non possono essere ricondotte a semplici “intemperanze da star”

Rowan Dean ha anche dichiarato che Meghan ha un effetto disastroso su Harry e che tra cinque anni nessuno si ricorderà più dei Sussex.

Pazzi, coraggiosi, capricciosi o semplicemente liberi? Non sappiamo fra cinque anni, ma per adesso siamo convinti che di Harry e Meghan sentiremo parlare ancora molto.