Il Principe Harry avrebbe aiutato Meghan Markle a lavorare per la Disney: l'accordo firmato prima dell'annuncio dell'addio alla Royal Family

Meghan Markle è pronta a lavorare per la Disney. L’indiscrezione circola da giorni e l’accordo tra la Duchessa di Sussex e l’azienda americana sarebbe stato siglato prima che venisse annunciata la rinuncia ai titoli reali. A perorare la causa, sarebbe stato lo stesso Harry, in una chiacchierata con il Ceo della Disney, Bob Iger.

Harry ha aiutato Meghan Markle a lavorare per la Disney?

C’è un filmato che è stato diffuso in rete che proverebbe la ‘raccomandazione’ di Harry per Meghan Markle alla Disney. Il dialogo tra il primogenito di Carlo e Diana e Iger sarebbe avvenuto durante la prima europea del Re Leone a Londra.

Nel video si vedono Harry e l’ad della Disney che chiacchierano prima di entrare in sala, mentre Meghan saluta Beyoncè. L’audio sembra non lasciare spazio a dubbi: il Duca di Sussex, indicando la moglie, dice a Iger che sarebbe interessata a lavorare come voce fuori campo.

Il dirigente della casa cinematografica americana appare sorpreso, come nota lo stesso Harry, ma alla fine cede: “Certo, ci piacerebbe provare” esclama.

Cosa succederà ora

La chiacchierata tra Harry e Bob Iger dimostrerebbe che la coppia stava organizzando da tempo l’addio alla Royal Family. Meghan Markle, infatti, da membro della Famiglia Reale non avrebbe mai potuto pensare di collaborare con la Disney visto che ai Windsor non è permesso lavorare.

Dopo quell’incontro, pare che la Duchessa abbia raggiunto un accordo con la società e che il contratto sia stato siglato ben prima che venisse sganciata la notizia bomba.

Il compenso per la prestazione professionale di Meghan sarà devoluto in beneficenza a Elephants without Borders, un’organizzazione ambientalista che protegge elefanti.