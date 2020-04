Harry e Meghan hanno chiuso con i tabloid, ma i tabloid non hanno chiuso con Harry e Meghan: secondo l'ultima indiscrezione, la duchessa ne avrebbe dette di tutti i colori su Kate

Solo pochi giorni fa Harry e Meghan compivano un altro clamoroso strappo: dopo aver lasciato i doveri da reali, chiudevano definitivamente ogni rapporto con i principali tabloid del Regno Unito, accusati di aver maltrattato e bullizzato Meghan dopo il matrimonio.

La cosa ha suscitato reazioni sdegnate in tutto il mondo dei mass media: che un membro della casa reale, anche dimissionario, si rifiuti di rispondere aprioristicamente alle domande di un certo gruppo editoriale è stato visto come una forma di censura. Ovviamente, questo non ha dissuaso i tabloid dal parlare di Harry e Meghan e infatti nelle ultime ore sta già girando una nuova “indiscrezione” direttamente dal Daily Mail.

Meghan Markle contro Kate Middleton

Secondo quanto riporta una “fonte esclusiva” al Daily Mail, Meghan avrebbe affermato che se a Kate Middleton fosse stato imposto lo stesso trattamento riservato a lei dai mass media la famiglia reale l’avrebbe sicuramente difesa, cambiando il protocollo.

Quando ancora Meghan e Harry vivevano in Inghilterra e adempivano agli obblighi dei regnanti, il principe avrebbe fatto presente più volte alla nonna e al padre il trattamento ingiusto subito da Meghan sui giornali: la duchessa veniva criticata per qualunque cosa, dall’eccessivo toccarsi la pancia in gravidanza ai presunti capricci da diva, in un crescendo di bullismo ingiustificato che ha spinto il marito a cercare di tutelarla. A quanto nè il principe Carlo nè la Regina hanno mosso un dito in questo senso e questo avrebbe spinto Harry a prendere le decisioni che ha preso.

Il Palazzo ha sempre favorito Kate, questa sarebbe stata la conclusione di Meghan Markle: se lei fosse stata nell’occhio del ciclone, la famiglia reale l’avrebbe difesa a spada tratta, cosa che non è accaduta con lei.

Harry, storia di una gelosia?

Secondo gli analisti della Casa reale, dietro ai colpi di testa di Harry c’è Meghan: basterebbe forse fare un passo indietro e guardare le cose da più lontano per capire che forse c’è anche un problema di gelosia, mai risolto, fra i due figli di Lady D. Che forse però sarebbe orgogliosa di quanto sta facendo il figlio minore contro quei tabloid che le hanno reso la vita impossibile.