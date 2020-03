Meghan ed Harry ‘scortesi ed egoisti’, la regina Elisabetta con il cuore spezzato

Il Principe Harry e Meghan Markle sono stati definiti 'scortesi ed egoisti' da alcuni esperti della Royal Family. Ecco cosa hanno fatto.

Su Harry e Meghan Markle ne hanno dette davvero tante, ma stavolta sono stati definiti egoisti e scortesi per aver fatto rattristare oltremodo la Regina Elisabetta… Ma qual è il motivo di questa novità? Cosa avrà mai combinato la coppia più discussa dell’anno?

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, Meghan Markle e Harry isolati nella loro casa: le misure prese per tutelare la loro salute

Meghan ed Harry ‘scortesi ed egoisti’: il loro gesto stupisce tutti

Andiamo con ordine. Come tutti sappiamo, i Duchi di Sussex si sono trasferiti in Canada dopo aver deciso di lasciare la Famiglia Reale. Il loro addio al Regno Unito, un po’ come la Brexit, sta avvenendo però gradualmente e i due sono tornati recentemente in patria per celebrare il Commonwealth Day.

Tuttavia, durante questo ultimo rientro ufficiale in Inghilterra, la coppia ha lasciato il piccolo Archie in Canada… una scelta che ha fatto decisamente discutere.

A True Royalty TV, infatti, i due commentatori ed esperti di Royal Family GGavin Ramjaunavin Ramjaun e Daisy McAndrew hanno discusso di questo dettaglio, arrivando a definire Harry e Meghan come “scortesi ed egoisti”.

Il cuore spezzato di Elisabetta II

Proprio così. Il loro gesto avrebbe infatti causato una certa tristezza nella Regina Elisabetta II, che alla veneranda età di 93 anni si è vista negare la possibilità di rivedere l’ultimo arrivato di casa, almeno in questa occasione. Una situazione che, a quanto pare, le avrebbe spezzato il cuore.

Una presa di posizione, quella dei duchi di Sussex, che rompe ancora una volta con la tradizione anche perché, a quanto sembra, al piccolo Archie non saranno insegnati tutti i fondamentali dell’educazione di corte e del protocollo reale.

Ma davvero Harry e Meghan sono stati scortesi ed egoisti con questa loro scelta? Oppure hanno tutto il diritto di scegliere cos’è meglio per Archie? Voi cosa ne pensate?

Foto: Kikapress