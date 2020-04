Pioggia di critiche su Barbara D'Urso per la preghiera in diretta con Matteo Salvini: al coro delle polemiche si unisce anche la voce di Maurizio Costanzo

In tv e sul web si è molto parlato della preghiera in diretta di Barbara D’Urso insieme a Matteo Salvini a Live-Non è la D’Urso: moltissime le critiche, sia da parte dei cattolici che non, indignati per quella che è passata come una esibizione pubblica di un atto privato. Anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua su quanto accaduto.

Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno recitato in diretta tv l’Eterno Riposo, la preghiera per i defunti dei cattolici. Che qualunque dio ci protegga. pic.twitter.com/BancA9xx70 — federico ferrazza (@ferrazza) March 29, 2020

Maurizio Costanzo Barbara D’Urso: “Disagio e imbarazzo”

Non è la prima volta che Maurizio Costanzo attacca Barbara D’Urso e stavolta il giornalista non ci pensa due volte a dire la sua: “Quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ di imbarazzo. E’ capitato anche a me di dire una preghiera mentale, ma farlo in pubblico è un’altra cosa”

Come detto, non è la prima volta che Costanzo prende posizione apertamente contro la D’Urso: già in passato, dalle colonne del quotidiano “Libero”, affermò che guardando i programmi della conduttrice veniva colto da smarrimento e malinconia. “È televisione? Nutro sempre più dubbi”, si chiese pubblicamente Costanzo.

Anche Lucio Presta, storico agente dei personaggi televisivi più importanti del paese, si era espresso con parole dure sul momento preghiera a Live-Non è la D’Urso, pur non nominando mai Barbara D’Urso ma parlando di una “suora laica in pailettes” e usando parole come “orrore” e “scempio”.

Barbara D’Urso replica così ai detrattori

In queste settimane Barbara D’Urso ha ricevuto molte critiche: ricordiamo ad esempio la questione dei cani a cui disinfettare le zampe con la varecchina. Sui cani Barbara ha risposto durante una puntata di Pomeriggio 5, ma sul resto ha preferito sempre evitare repliche e battibecchi: anche sulla questione preghiera, proprio in queste ore la D’Urso ha condiviso sui suoi social gli articoli di giornale che si schierano dalla sua parte per l’Eterno Riposo in diretta, senza però commentare mei direttamente.