Piovono critiche per Matteo Salvini che pubblica una foto controversa su Twitter: "Ecco le arance africane in Parlamento", ma sembra un fake

Diventa un caso il post di Matteo Salvini su Twitter sulle arance africane in Parlamento. Il leader della Lega ha infatti condiviso un tweet piuttosto polemico, accusando il governo di preferire la frutta proveniente dall’estero a quella italiana. Una scelta sconsiderata secondo l’ex ministro, soprattutto in un momento di crisi in cui andrebbe sostenuta l’agricoltura del Bel Paese. Ma non tutti credono alla veridicità della foto, analizzata dettagliatamente da alcuni grafici che sentenziano: è ritoccata.

Matteo Salvini criticato su Twitter

Tutto è nato da un post pubblicato da Matteo Salvini su Twitter.

“Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italiane è assurdo! Soprattutto adesso in emergenza sociale ed economica, aiutare gli agricoltori italiani è un DOVERE”

ha scritto il parlamentare, a corredo di uno scatto in cui mostra il frutto incriminato.

Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italiane è assurdo!

Soprattutto adesso in emergenza sociale ed economica, aiutare gli agricoltori italiani è un DOVERE. pic.twitter.com/DdIAlYEX8a — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 29, 2020

Nella foto si vede un’arancia in primo piano, sulla cui buccia sarebbe apposta un’etichetta che indicherebbe l’inequivocabile provenienza dall’estero. Se da una parte i sostenitori del leader leghista gridano allo scandalo, dall’altra c’è chi sostiene che lo scatto non sia del tutto vero.

Le critiche e le accuse

Più di qualcuno, infatti, tra i commenti fa notare che la foto pubblicata da Matteo Salvini su Twitter ha tutta l’aria di essere stata modificata ad arte per lanciare le accuse al governo.

“Sono un grafico. Ti dò la certezza che è photoshoppato. E pure male Al di là che l’etichetta è radioattiva per quanto è rossa, soprattutto è piatta senza ombre. Ed hanno aggiunto un’ombra sotto l’etichetta come se fosse spessa 1 cm… male male”

fa notare un utente.

Un altro esperto di programmi di fotoritocco concorda e aggiunge:

“L’etichetta è troppo piatta, perfetta e priva di grinze. Senza contare che ha almeno da quello che ho visto, una grana di pixel diversa da quella dell’arancia”.

Insomma, la foto sarà vera o Salvini ha creato un fake per scopi politici?