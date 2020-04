Matteo Salvini scrive a Fedez sulla raccolta fondi e il rapper risponde così: ecco il botta e risposta

Matteo Salvini menziona Fedez in un tweet sulla raccolta fondi, ma la risposta del rapper fa impazzire il popolo del web. Ecco il botta e risposta.

Matteo Salvini ha scritto un post su Twitter nel quale ha tirato in ballo alcuni vip e cantanti che stanno raccogliendo fondi, tra i quali Fedez che, a sorpresa, ha risposto al leader leghista. Ma cosa si saranno mai detti via Twitter? Ci sarà forse stato un piccato scambio di battute?

LEGGI ANCHE: — ‘Non abbiamo nulla a che fare con l’ospedale della fiera’, Chiara Ferragni chiarisce dove sono stati destinati i soldi della loro raccolta fondi

Matteo Salvini ringrazia, Fedez risponde

Andiamo con ordine. Il segretario della Lega ha twittato un messaggio nel quale scrive alcune parole in favore di artisti e altri VIP.

“Ringrazio Andrea Bocelli, e i cantanti che stanno creando brani per fare beneficenza agli ospedali – ha twittato Matteo Salvini – Ringrazio Fedez per la raccolta fondi e l’apertura del reparto di TI al San Raffaele. Ringrazio uomini di sport, cultura e spettacolo che stanno facendo il loro”.

La risposta del rapper non si è fatta attendere e, facendo il retweet del messaggio di Salvini ha scritto un semplice “Prego” che ha fatto sganasciare tanti suoi fan, che non hanno certo scordato il fatto che tra Fedez e il Matteo leghista in passato ci sono state parecchie polemiche.

I fan impazziscono per la risposta di Fedez

E così tra chi nota ironicamente che quello di Fedez è stato “il prego più pieno d’amore di sempre”, c’è chi cita Yoda di Star Wars con un “Risposta elegante dato tu hai, padawan”.

Qualcun altro è un po’ meno aulico e commenta con un “quando devi fare la persona gentile anche con chi ti sta sul ca..o”. E, infine, un utente racconta una storia di vita vissuta ma assolutamente attinente: “Come quando da piccola chiamava una prozia e mia madre voleva la salutassi a telefono. ‘Ciao.’”.

Insomma, che Fedez e Salvini non si amino è un fatto risaputo, ma quel ‘prego’ buttato là così dal rapper ha davvero fatto impazzire gli italiani!

Foto: Kikapress