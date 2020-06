Matteo Salvini, gaffe sul cartellone della visita in Campania: ‘Quello non è il Vesuvio’

Matteo Salvini ha pubblicizzato sui social i suoi appuntamenti in Campania, ma ha commesso una gaffe geografica sul Vesuvio: ecco cosa ha fatto.

Qualche volta anche a Matteo Salvini sfugge qualche errore di geografia: è accaduto in occasione della promozione del suo tour in Campania, sul quale il leader della Lega è scivolato in malo modo su una foto del Vesuvio. Ma cosa sarà successo di tanto grave da far diventare virale un post dell’ex ministro dell’Interno?

Matteo Salvini in Campania scambia Etna e Vesuvio

Andiamo con ordine. Matteo Salvini ha pubblicizzato i suoi appuntamenti in Campania per il 5 giugno, in visita a Napoli, Nola e Avellino. Tuttavia, nella locandina web che pubblicizza l’evento in tanti hanno notato che quello che dovrebbe essere il Vesuvio è in realtà un altro vulcano italiano…

Proprio così. Anzi, la foto del post di Matteo Salvini non lascia spazio ad alcun dubbio: quel vulcano lì (tra l’altro coperto di neve) non è affatto il Vesuvio visto da Napoli, ma l’Etna vista da Catania. Una gaffe geografica non di poco conto, nella quale il leader leghista si è confuso tra i due principali vulcani italiani facendo arrabbiare napoletani, siciliani e altri utenti di Twitter a caso…

Il web esplode sulla gaffe geografica di Matteo Salvini

“Raga il Vesuvio ha cambiato forma – ha twittato ironicamente un utente – Grazie Matty, sono di Napoli e se non fosse stato per te non me ne sarei accorto!” Qualcun altro ha fatto un raffronto un po’ più sistematico, mostrando le ovvie differenze visive tra l’Etna e il Vesuvio, prendendosela direttamente con lo staff di Matteo Salvini.

C’è chi invece la butta in risata: “E poi c’è lui che va a Napoli ma nella locandina mette l’Etna.. E niente è sempre il solito. Il vesuvio è sparito”.

C’è da dire che lo staff di Salvini però si è reso conto della svista, sostituendo prontamente l’immagine. La frittata, però, era già stata fatta e il web non lo ha perdonato…

foto: Kikapress