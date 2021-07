Matteo Renzi risponde a Chiara Ferragni in tv: ‘modo sguaiato, qualunquista e cialtrone che i politici fanno schifo’

Matteo Renzi e Chiara Ferragni sono al centro di una feroce discussione. A Stasera Italia News, lui non le manda certo a dire all’influencer

Da qualche giorno sta andando in scena un inedito botta e risposta tra Matteo Renzi e Chiara Ferragni. L’ex premier e leader di Italia Viva non ha infatti gradito alcune affermazioni dell’influencer, facendo così alzare un enorme polverone sulla vicenda. Ma cosa sarà successo stavolta?

Matteo Renzi e Chiara Ferragni sono da qualche giorno al centro di un dibattito a distanza: in televisione a Stasera Italia News, il leader di Italia Viva non le manda certo a dire all’influencer. Photo Credits: Kikapress

Matteo Renzi e Chiara Ferragni: ecco perché stanno litigando

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, in Parlamento, Italia Viva ha chiesto una modifica al DDL Zan che ha rallentato ulteriormente l’approvazione del famoso disegno di legge contro le discriminazioni. A riguardo, Chiara Ferragni si è scagliata nelle sue storie contro il partito dell’ex sindaco di Firenze, accusandolo di giocare sui diritti delle persone e scrivendo addirittura in una Stories “che schifo che fate, politici“.

Da quel momento in poi, tra Matteo Renzi e Chiara Ferragni si è aperta la discussione, che è culminata con l’ospitata dell’ex presidente del Consiglio a Stasera Italia News, dove non le ha certo mandate a dire alla divina fondatrice di The Blonde Salad.

L’ex premier si scaglia contro la Ferragni in tv

Dapprima, il leader di Italia Viva ha fatto qualche riferimento a Fedez, dandogli del grillino: “Quando ero nel PD eravamo un partito riformista, non un partito che insegue Fedez. Perché ricordiamoci che Fedez è quello che andava in piazza contro Napolitano. Io dico che sono orgoglioso e felice di essere dalla parte di Giorgio Napolitano, che è un gigante della nostra Repubblica. Altra cosa è Fedez e le sue valutazioni grilline”.

Poi, Matteo Renzi ha fatto proprio riferimento a Chiara Ferragni, mettendo il suo atteggiamento al centro della polemica: “Lei ha 24 milioni di follower e ha detto che i politici fanno schifo. Questo atteggiamento è sbagliato, anche se difendo il diritto e dovere di Chiara di fare quello che vuole con i figli e i follower. Però non posso permettere che qualcuno dica in modo sguaiato, qualunquista e cialtrone che i politici fanno schifo. Questo proprio non lo permetto. Deve avere rispetto per chi fa politica”.

Photo Credits: Kikapress