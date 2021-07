Matrimonio Bernardeschi, il calciatore arriva in ritardo: la battuta del prete fa sorridere lo sposo

Dopo la vittoria agli Europei, il calciatore della Juve Federico Bernardeschi si è sposato con Veronica Ciardi. Sui social continuano ad apparire foto e racconti della cerimonia.

A far sorridere i tifosi è un particolare che riguarda lo sposo che a quanto pare è arrivato in ritardo nel duomo di Carrara, dove si è celebrato il matrimonio.

Calciomercato.com ha riportato le parole del prete, che una volta davanti ai due sposini avrebbe fatto una domanda insolita a Federico:

“Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?” ha chiesto il prete per sciogliere un po’ la tensione. D’altronde per Bernardeschi il 2021 è stato un anno decisamente pieno di emozioni.