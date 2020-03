Il marito di Fernanda Lessa si scaglia contro il GF Vip su Instagram per il trattamento riservato alla moglie in puntata. Volano parole grosse

Dopo il crollo emotivo di Fernanda Lessa, il marito della concorrente del GF Vip si sfoga su Instagram attaccando la produzione del reality. Prima con un lungo post, poi con un video pubblicato nelle IG Stories, Luca Zocchi si scaglia contro il programma per il trattamento riservato alla moglie.

Il marito di Fernanda Lessa contro il GF Vip

Nella quindicesima puntata del GF Vip, Fernanda Lessa è stata accusata da Alfonso Signorini e dai suoi opinionisti, Pupo e Wanda Nara, di aver avuto comportamenti impropri nei confronti di Antonella Elia. In particolare, all’ex modella brasiliana vengono imputati gesti scaramantici per scacciare la negatività di cui sarebbe portatrice la showgirl.

LEGGI ANCHE: — Fernanda Lessa ridotta così dopo la puntata del GF Vip: la confessione shock sul suo passato

Un atteggiamento che non è piaciuto a Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, che ha duramente attaccato il GF Vip. L’uomo ha così pubblicato l’immagine della moglie stesa a terra in camera da letto, mentre piange dopo la diretta, scrivendo:

Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione, beceri e ignoranti, non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura, vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘diverso’ ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare. Amore mio, stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fo**itene di quello che dicono dei finti perbenisti. Ti amo, tanto.

I video di Antonella Elia nascosti dalla produzione

Ma c’è di più. Luca ha deciso di dire la sua anche nelle IG Stories, rivolgendosi direttamente alla produzione del programma in un video e parlando di caccia alla streghe nei confronti di Fernanda. Secondo il marito della bella brasiliana, gli autori tentano di coprire i misfatti di Antonella, mettendo alla gogna solo la moglie.

“Io mi vergognerei se fossi in tutti voi. Peccato non abbiate fatto vedere anche i video – che io ho – in cui la Elia dice che Fernanda è l’indemoniata. Perché non l’avete detto? Cos’ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? Perché lei ha detto le stesse frasi. Controllate bene i video o li cancellate come avete fatto con Pago? Che schifo”

dice nella clip.

Poi si rivolge direttamente alla moglie: “Amore mio, spero tu stia lì dentro ancora il meno possibile perché sono scioccato, per la tua dignità, per te stessa. Non ti fa bene stare in un posto del genere, di vipere”.

#GFvip 92 minuti di applausi per il marito di Fernanda. La Elia fatta passare per vittima quando lei dice esattamente le stesse cose. pic.twitter.com/Tg3ML3UCAO — LaCartina (@CartinaLa) March 3, 2020

Intanto, sui social molti utenti si schierano dalla parte di Fernanda Lessa e stanno condividendo le parole del marito, criticando i contenuti mostrati durante l’ultima puntata del GF Vip. E qualcuno ha recuperato un video in cui Antonella non usa parole tenere nei confronti di Fernanda…