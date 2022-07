Dolce e Gabbana, Mariah Carey ha problemi nel camminare? La verità dopo quel video. Cosa è stato notato dai fan

Mariah Carey ha problemi a camminare? I fan hanno notato quel preoccupante dettaglio durante la sfilata di Dolce e Gabbana a Siracusa

In occasione della sfilata per la presentazione della nuova collezione di Alta Moda di Dolce e Gabbana a Siracusa, abbiamo visto un video nel quale Mariah Carey arriva insieme ai due stilisti, prima sostenuta da loro e poi da due assistenti: molti fan si sono quindi domandati se la cantante non abbia problemi a camminare. Ma qual è la verità?

Mariah Carey ha problemi a camminare? Cosa è successo all’evento D&G

Partiamo dal principio. Mariah Carey è arrivata in Sicilia per assistere alla sfilata di D&G con addosso un bellissimo abito (probabilmente firmato dai due stilisti) dai colori vivaci e le sfumature dorate.

Fin qui nulla di strano se non fosse che in molti si sono accorti che, al suo arrivo, la cantante sembrava avere qualche difficoltà a muoversi. Mariah Carey è stata infatti sostenuta prima da Stefano Gabbana e Domenico Dolce, poi da due assistenti, instillando nella testa in molti il dubbio che non abbia problemi a camminare.

Il vestito lungo della cantante colpevole dell’accaduto?

La realtà, fanno sapere i suoi fan più accaniti, è che la superstar adora essere sostenuta mentre cammina. Sembra che sia il suo modo preferito di muoversi, come a voler sempre essere accudita da altre persone.

Altri, invece, fanno notare che il problema potrebbe essere un altro: il vestito fasciante che indossava. Da sempre, ama mettere in mostra le sue curve indossando abiti molto aderenti anche da quando ha messo qualche chiletto in più.

Stavolta, però, la verità è che il vestito che portava addosso durante la sfilata di D&G era forse troppo stretto per permetterle di muoversi agevolmente! Di sicuro, però, Mariah Carey non ha problemi a camminare nonostante i dubbi del web!

Photo Credits: Kikapress