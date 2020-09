Maria De Filippi, ‘Stefano De Martino fa il disastro poi…’: cosa svela la conduttrice sulla fine dell’amore tra Belen e Stefano

Nessuno sa qual è il vero motivo della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nemmeno Maria De Filippi, che svela nuovi retroscena sulla coppia.

Sono passati circa quattro mesi dalla fine della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ma tante cose non sono ancora del tutto chiare: a svelare alcuni retroscena è arrivata nientepopodimeno che Maria De Filippi. Ma cosa avrà mai detto sull’ex coppia?

Maria De Filippi: i retroscena su Stefano De Martino e Belen

Andiamo con ordine. Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Gente, raccontando i primi momenti della storia tra Stefano De Martino e la Rodriguez.

“Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’ – ha rivelato la conduttrice tv – E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. Litigavano, lui la accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo davvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei”.

Maria rivela: “Stefano sa farsi perdonare l’imperdonabile”

I rapporti tra i due sono piuttosto tranquilli: “Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne nuovi. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere….”

Tuttavia, Queen Mary dà un giudizio non definitivo sulla storia con la Rodriguez: “Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì. Con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

De Martino prende casa a Milano: superata la storia con Belen?

Insomma, chi meglio di Maria De Filippi poteva parlare di Stefano De Martino? Probabilmente nessuno.

Lui nel frattempo si è lasciato alle spalle la rottura, mostrandosi orgoglioso su Instagram: ha comprato una nuova casa a Milano, lasciando definitivamente ogni legame a quella dove viveva con Belen Rodriguez.

Foto: Kikapress