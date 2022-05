Maria De Filippi, puntata speciale di C’è posta per te? La proposta della Littizzetto fa impazzire il web 

Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa sfodera la sua strategia per la pace e propone una puntata speciale di C'è Posta per te

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto, durante il suo intervento, ha parlato ancora una volta della situazione mondiale e della guerra tra Russia e Ucraina.

LEGGI ANCHE: — Richard Gere ce l’aveva durante l’intervista di Fabio Fazio: gli utenti hanno commentato così

“Io mi fido di Macron, lui e Putin sono in sintonia […] Anche queste telefonate, non risponderebbe Putin invece risponde […] Macron ha detto che non bisogna umiliare Putin, perché sa che è suscettibile […] Essere testardi con i rigidi non porta a niente” ha esordito Luciana.

La Littizzetto ha continuato il suo discorso: “Se non riusciamo neanche con queste strategie, abbiamo una sola unica possibilità: la regina della diplomazia […], Maria De Filippi: facciamo andare Putin e Macron a C’è posta per te. Maria con la busta gigante da arrivare prima Macron e dopo Putin, e Macron sfodera il suo fascino”.

“La strategia della Littizzetto a Che Tempo Che Fa per la pace! Dobbiamo confidare solo in Maria ed in C’è posta per te” ha scritto un utente, “Queen Mary pronta a decidere le sorti della guerra al grido di “CARTE”” ha scherzato un altro utente.

“Già me l’immagino la puntata di C’è posta per te con protagonisti Macron e Putin” ha twittato un altro spettatore, “Volando per questa ipotetica puntata con Putin che apre la busta e trova Macron con gli occhioni dolci” ha scritto un altro spettatore, “Maria De Filippi con la voce da ceceno” ha scherzato infine un altro utente.

Foto: Kikapress