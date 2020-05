Originale modo di spostarsi in ufficio quello di Maria De Filippi che sfreccia nei corridoi Mediaset su un monopattino: il video è virale

Cosa fa Maria De Filippi quando è in ufficio? Oltre alle riunioni con i suoi strettissimi collaboratori e a pensare alla scaletta dei suoi programmi, si concede qualche momento di spensieratezza. Difficilmente la vediamo in camerino o dietro le quinte, ma Raffaella Mennoia l’ha beccata mentre si cimenta in una attività piuttosto singolare. E il video è ovviamente finito su Instagram, per la gioia dei fan.

Maria De Filippi sul monopattino

La clip è brevissima ma basta per suscitare ilarità tra i fan di Maria. Il filmato è apparso ieri sulla pagina Instagram di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice della conduttrice.

“Strani incontri in corridoio…Maria che sfreccia, oggi per parlare con i pattini. Giornata incredibile…felice” scrive nella caption.

Nel video si vede Queen Mary aggirarsi in ufficio a bordo di un monopattino elettrico, sicura e decisa, come fosse per strada.

I commenti

Il post è stato particolarmente apprezzato dai fan, che hanno inondato la pagina di Raffaella Mennoia con commenti ironici. Oltre 220 mila le visualizzazioni ottenute.

Tra gli utenti che non hanno resistito alla tentazione di dire la propria su quella originale performance di Maria De Filippi, anche alcuni volti noti.

Marcello Sacchetta, ballerino professionista di Amici, ad esempio sottolinea: “Che stile la Queen”. E Raffaella replica divertita: “Lo ha rubato a Stash!”

Insomma, Queen Mary sorprende sempre: cos’altro ci riserverà?