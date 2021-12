Maria De Filippi, gli ‘strani’ auguri di Claudio Lippi: ‘me ne sono fatto una ragione ma vi confesso…’

Maria De Filippi è una delle personalità più importanti della televisione italiana. Il suo compleanno è stato ricordato e celebrato praticamente da tutti.

Tra i tanti auguri ricevuti, spiccano quelli di Pier Silvio Berlusconi attraverso un video messaggio trasmesso a Verissimo e quelli pubblicati su Facebook da Claudio Lippi.

Claudio ha deciso di fare gli auguri a Maria su Facebook perché ha confessato di non avere il suo numero di telefono e stranamente di non avere altro modo per farglieli: “Vi sembrerà strano ma devo approfittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi dato che non sono mai riuscito ad avere un suo recapito”.

Il messaggio continua: “Chiedo a chiunque abbia l’occasione di parlare con Maria, che le porti questo augurio”.

Insomma Claudio Lippi, nonostante i tanti anni in cui ha lavorato in tv a stretto contatto con Maurizio Costanzo, non ha trovato altro modo se non quello di Facebook per fare gli auguri di Maria De Filippi. Maria avrà ricevuto il messaggio?