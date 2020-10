La conduttrice di Domenica In chiede ai suoi follower di aiutarla a far chiudere alcune pagine su Facebook che usano il suo nome senza autorizzazione

Mara Venier è diventata piuttosto attiva sui social, ma l’unico profilo che utilizza è quello di Instagram: la conduttrice si è trovata costretta a segnalare, sulle sue IG stories, la presenza di profili falsi a suo nome su Facebook.

Mara Venier Instagram, la conduttrice allarmata chiede di segnalare

Non è la prima volta che su Facebook vengono aperti profili falsi a nome di personaggi famosi, ma stavolta probabilmente ad allarmare la “zia Mara” è il seguito che uno di questi è riuscita a racimolare: ben 80.000 persone infatti sono iscritte ad una pagina che riporta il nome della popolare conduttrice di Domenica In.

Così Mara Venier ha riportato nelle sue storie di Instagram due profili Facebook che le sono stati segnalati, tutti e due falsi, chiedendo ai suoi follower di aiutarla a farli chiudere. In una storia ha riportato anche un contenuto che la falsa Mara Venier aveva ripostato, in modo da rendere chiaro che niente di tutto ciò proveniva da lei.

Uno dei due profili falsi segnalati da Mara riportava anche la dicitura “ufficiale”, pur senza avere, ovviamente,

la spunta blu del profilo certificato.

Grazie alla solerzia dei suoi fan più affezionati Mara Venier è quindi riuscita ad individuare e segnalare quello che a tutti gli effetti sembra un furto d’identità. Non è la prima volta che personaggi pubblici si trovano in questa situazione: in passato è accaduto anche ad Amadeus e alla moglie Giovanna Civitillo, che hanno denunciato ai loro follower (e alla Polizia postale) una persona che si spacciava per loro su Facebook, e a Sabrina Salerno, che ha denunciato addirittura una truffa che veniva perpetrata a suo nome.

L’attenzione, in questi casi, non è mai troppa.