Mara Venier è intervenuta a La Vita in diretta per dirsi furiosa riguardo alla fake news sulla morte del marito Nicola Carraro: cos’ha detto

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, è stato vittima di una macabra fake news uscita in rete secondo cui sarebbe venuto precocemente a mancare. La conduttrice di Domenica In ha immediatamente smentito la notizia su Instagram informando quanti si sono preoccupati per la coppia che l’uomo aveva in effetti soltanto un mal di denti.

Mara Venier imbufalita per la fake news su Nicola Carraro

“Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca**o scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle merdeeeeeeee!!!!!!Continuo a ricevere messaggi… #megratto #tacci vostra”

La zia Mara è anche intervenuta a La Vita in diretta e a Alberto Matano, mal celando la rabbia per quanto accaduto, ha chiosato: “Io non ci sto”

Solidarietà social è arrivata da Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker, Laura Pausini e tantissimi altri amici della coppia.

Anche Barbara D’Urso ha voluto inviare a Mara e Nicola un pensiero gentile citandoli a Pomeriggio 5:

Mara Venier, Nicola Carraro e Barbara D’Urso: le parole a Pomeriggio 5

“In questi giorni è stata pubblicata una notizia falsa su Carraro, qualcuno l’ha dato per morto. La Venier ha spiegato subito che si trattava solo di un mal di denti e che era tutto falso quello che era stato riportato. Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto quanto è rimasta male da quello che hanno scritto su Nicola”

La fake news sulla morte del marito di Mara Venier (che sta benissimo!). E la nostra @carmelitadurso la invita per una d'Urso-intervista top! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/BLmhmK7HjP — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2021

Poi la proposta, forse inaspettata considerando che per diverso tempo in passato si era parlato della fine della loro amicizia dovuta a non meglio specificate ragioni.

“Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una Venier intervista, è urgente, ma che meraviglia. Nicola ti mando un bacio grande ti hanno allungato la vita. Saluto davvero Mara che ha un grande successo con la sua Domenica In”.

Si concretizzerà il crossover tra le due regine della tv?