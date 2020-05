Il giorno dopo la controversa puntata di Domenica In, Mara Venier scrive una frase sibillina nelle IG Stories, era rivolta ad Al Bano?

Ha fatto parecchio discutere la partecipazione di Al Bano a Domenica In, in collegamento con Mara Venier. Il cantante è stato protagonista di un battibecco con la conduttrice e si è reso anche protagonista di una incredibile gaffe. Zia Mara ha incassato in apparenza le critiche dell’artista di Cellino San Marco, che voleva parlare di musica e non della sua travagliata vita sentimentale. Ma poi sembra che la signora della domenica gli abbia lanciato una frecciatina via Instagram.

LEGGI ANCHE: — QUANTO COSTA DORMIRE NELLA TENUTA DI AL BANO CARRISI? I PREZZI DA NON CREDERE DELLE SUITE

Mara Venier replica ad Al Bano su Instagram?

Il giorno dopo la messa in onda della puntata di Domenica In, si è parlato molto delle dichiarazioni di Al Bano, che si è pure scontrato in diretta con Mara Venier.

LEGGI ANCHE: — La risposta di Loredana Lecciso dopo quanto successo a Domenica in: ecco come ha reagito la compagna di Al Bano Carrisi

La conduttrice voleva leggere una poesia scritta per lui da Romina Power ma lui l’ha fermata, ritenendolo inopportuno, per paura di ferire Loredana Lecciso, con cui è tornato insieme. Ne era nata una discussione in diretta tra i due, fino a quando poi il collegamento è stato chiuso.

Tutto sembrava essere finito lì, fino a quando il giorno dopo Mara ha pubblicato i dati di ascolto del programma nelle IG Stories. Numeri soddisfacenti, accompagnati da un messaggio sibillino: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada. Perché dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace”.

A chi si riferiva Mara Venier?

I più maliziosi ritengono che quelle parole di Mara Venier siano rivolte ad Al Bano: una sottile punzecchiatura non solo per lo scontro in diretta ma anche per la gaffe che il cantante ha fatto durante l’intervista. Nel corso della chiacchierata con la conduttrice, infatti, si è soffermato anche a commentare il periodo storico che stiamo vivendo: la pandemia, il lockdown, la quarantena. Tutto a causa del Cobd-19 che ha stravolte le nostre vite.

A un certo punto, volendo dare un messaggio di speranza e coraggio ha commesso uno scivolone: “L’uomo ha sempre vinto. Anche se il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”.

La bizzarra tesi secondo la quale l’uomo ha causato l’estinzione dei dinosauri ha provocato grande ilarità sui social, dove sono apparsi gig e meme a tema. Mara, con quelle parole nelle IG Stories, ha lanciato una frecciatina al suo ospite?