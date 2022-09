Muore Manuel Vallicella, l’ultimo suo post su Instagram: quel dettaglio degli occhi che ha colpito tutti

Nella notte è giunta la notizia della morte di Manuel Vallicella: l'ex tronista e corteggiatore di Uomini & Donne si è tolto la vita

Manuel Vallicella ci ha lasciato questa notte a soli 35 anni: la notizia della morte è subito rimbalzata sul web lasciando stupefatti tutti coloro che lo seguivano sia sui social che a Uomini & Donne, dove è stato sia corteggiatore che tronista.

Manuel Vallicella ci lascia nella notte: la notizia della morte è arrivata in mattinata

Aveva solo 35 anni, Manuel Vallicella, morto togliendosi volontariamente la vita. La notizia è stata diffusa sui social da un suo amico e poi confermata anche da Amedeo Venza.

Tatuatore ed influencer, Manuel era stato un corteggiatore e poi anche un tronista di Uomini & Donne, dove si era messo in luce per la sua bontà d’animo e per il suo essere un personaggio diverso rispetto a tanti altri. Non amava infatti la sovraesposizione mediatica causata dalle sue apparizioni nel dating show di Maria De Filippi, rispetto alla quale aveva dichiarato di sentirsi a disagio.

L’ultimo post di Manuel su Instagram

Solo una settimana prima della sua morte, Manuel Vallicella aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram. Un semplice selfie nel quale metteva in primo piano i suoi occhi, in una foto corredata da una tristemente profetica “si può dire tanto senza dire niente“.

“Un’anima pura.. in quest’ultimo scatto, gli occhi esprimono tanto dolore e sofferenza. Non ci sono parole…”, ha scritto una persona sotto la foto. “Da mamma vedo un po di tristezza in te, da mamma ti abbraccio“, ha scritto un’altra persona, forse ricordando che circa un anno fa Manuel aveva perso la sua, di mamma.

E poi quel dettaglio sugli occhi: “Verissimo… Ma i tuoi occhi dicono molto…”. E ancora: “Occhi tristi… Impara a essere felice anche con poco..la vita è così… Io l’ho imparato…”. Oppure: “Hai la malinconia negli occhi…”

