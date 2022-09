Manuel Vallicella, ‘sembro una cosa e sono tutt’altra’: cosa confessò il tronista a Maria de Filippi

Sui social compare un video di Manuel Vallicella e di una sua meravigliosa confessione negli studi di Maria De Filippi: cosa disse il compianto tronista

La notizia della morte di Manuel Vallicella è arrivata devastante per tutti i suoi cari e per coloro che lo hanno conosciuto da Maria De Filippi, avendo partecipato come corteggiatore e poi come tronista ad Uomini & Donne. Sui social è comparso un video risalente alla stagione tv 2016/2017, quando l’allora corteggiatore di Ludovica Valli si lasciò andare ad una meravigliosa confessione in grado di metterne in luce la grandissima umanità.

LEGGI ANCHE :– Muore Manuel Vallicella, l’ultimo suo post su Instagram: quel dettaglio dello sguardo che ha colpito tutti

La confessione di Manuel Vallicella da Maria De Filippi: il video sui social

A postare il breve video nelle sue Instagram Stories è stato Amedeo Venza che ha ripreso le parole di Manuel Vallicella negli studi di Maria De Filippi. All’epoca, il tatuatore parlò della necessità di andare oltre le apparenze nel giudizio di una persona.

LEGGI ANCHE :– Manuel Vallicella, quando ci saranno i funerali: il ricordo della redazione di Uomini e Donne

“Spero di aver fatto capire alle persone che è sbagliato giudicare qualcuno per l’aspetto o per il colore della pelle – disse l’allora corteggiatore di Ludovica Valli – Io forse sono proprio l’estremo. Cioè, sembro una cosa e invece sono tutt’altra. A volte mi spiace non farvi capire perché sono così, di fronte a 100 persone…”

Il tatuaggio sulle palpebre di Manuel: ecco il messaggio che c’era scritto

In molti, in queste ore, hanno fatto riferimento ai suoi tatuaggi, una passione ma anche un lavoro per Manuel Vallicella, reso da questi particolarmente celebre negli studi di Maria De Filippi.

Molti sono rimasti colpiti dalla scritta che aveva sulle palpebre: a destra la parola “Game“, a sinistra la parola “Over“. Ovvero “Game Over“, “Il gioco termina qui“, frase che appare nei videogiochi quando le possibilità di continuare sono terminate. Col senno di poi, un messaggio tristemente profetico.

Photo Credits: Ufficio Stampa Uomini & Donne